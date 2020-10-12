В Дагестане ликвидировали открывших стрельбу по полицейским

С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы. Следственный комитет завел дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном приобретении и ношении оружия

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кизлюртовском районе Дагестана двое неизвестных обстреляли полицейский автомобиль. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД, передает ТАСС. Напавших ликвидировали.

Как заявили в ведомстве, в ночь на 12 октября возле села Кульзеб сотрудники полиции пытались остановить иномарку для проверки документов, но в ответ находившиеся в машине открыли стрельбу по полицейским. «Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы», — рассказали там.

По данным МВД, полицейские не пострадали.

В пресс-службе полиции сообщили РБК, что с места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Как заявил источник «Интерфакса», нападавшие — жители Дагестана 25 и 26 лет. «Проверяется их причастность к совершению иных преступлений на территории республики», — заявил собеседник.