В Дагестане ликвидировали открывших стрельбу по полицейским

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Ошибки работодателей при сокращениях сотрудников Pro, 10:10 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 10:01 В Москве за сутки от COVID-19 выздоровел 1131 пациент Общество, 09:57 В Ленинградской области восстановили движение по трассе М-10 Общество, 09:49 Теннисист Рублев дебютировал в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 09:43 Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами РБК и Refinitiv, 09:32 Эмомали Рахмон в пятый раз избрался на пост президента Таджикистана Политика, 09:29 Рошаль раскритиковал не соблюдающих требование носить маски россиян Общество, 09:24 В Дагестане ликвидировали открывших стрельбу по полицейским Общество, 09:12 Кудрин сообщил о подготовке на него покушения в середине 2000-х Политика, 09:07 PwC: как изменились зарплаты сотрудников российских банков в 2020 году Pro, 09:02 Пандемия усилила неравенство крупных и мелких банков в России Финансы, 09:00 «Стокманн» в России: от универмага для советской элиты до модной сети «РБК Стиль» и «Стокманн», 08:59 Леброн Джеймс 4-й раз в карьере стал самым ценным игроком финала НБА Спорт, 08:59
Общество ,  
0 

В Дагестане ликвидировали открывших стрельбу по полицейским

С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы. Следственный комитет завел дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном приобретении и ношении оружия
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кизлюртовском районе Дагестана двое неизвестных обстреляли полицейский автомобиль. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД, передает ТАСС. Напавших ликвидировали.

Как заявили в ведомстве, в ночь на 12 октября возле села Кульзеб сотрудники полиции пытались остановить иномарку для проверки документов, но в ответ находившиеся в машине открыли стрельбу по полицейским. «Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы», — рассказали там.

По данным МВД, полицейские не пострадали.

В пресс-службе полиции сообщили РБК, что с места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Как заявил источник «Интерфакса», нападавшие — жители Дагестана 25 и 26 лет. «Проверяется их причастность к совершению иных преступлений на территории республики», — заявил собеседник.

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

В конце июля возле трассы «Кавказ» в Ингушетии в служебном автомобиле нашли тело сотрудника Росгвардии. Источники «РИА Новости» и газеты «Ингушетия» сообщали, что неизвестные обстреляли его машину, в результате чего тот погиб, и скрылись с места происшествия. Telegram-канал «112» писал, что нападавших было трое.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В июне перестрелка произошла на Ленинском проспекте в Москве. По данным полиции, прохожий напал на инспекторов ДПС, которые остановили нарушителя правил дорожного движения. Полицейские открыли ответный огонь. По факту происшествия завели уголовное дело по ст. 317 УК. Через несколько дней в Следственном комитете сообщили, что нападавший скончался.

Авторы
Наталия Анисимова, Любовь Порываева
МВД Дагестан
Материалы по теме
Стрельбу в Москве сочли посягательством на жизнь полицейского
Общество
СК назвал беспричинной стрельбу на Ленинском проспекте
Общество
СК завел уголовное дело после нападения на пост ДПС в Магасе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter