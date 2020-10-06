Нарышкин назвал «принципиально новое» в конфликте в Карабахе

Глава СВР заявил, что в регион стягиваются боевики из террористических организаций Ближнего Востока и курдские наемники. По его словам, России не нужна новая война в регионе

Открытое выступление Турции на стороне Азербайджана в продолжающемся военном конфликте в Нагорном Карабахе является принципиально новым фактором. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает пресс-бюро СВР.

Он отметил, что столкновения в спорном регионе происходили и раньше. «Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно вы­ступила Турция», — сказал Нарышкин.

По его словам, в зону карабахского конфликта активно стягиваются боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» и экстремисты из курдских группировок. Нарышкин отметил, что радикалов в регионе уже несколько тысяч, и они намерены заработать на войне.

Глава СВР добавил, что для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ новая война в Нагорном Карабахе недопустима, поскольку боевики могут просачиваться через Армению и Азербайджан на территорию России.