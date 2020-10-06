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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Нарышкин назвал «принципиально новое» в конфликте в Карабахе

Глава СВР заявил, что в регион стягиваются боевики из террористических организаций Ближнего Востока и курдские наемники. По его словам, России не нужна новая война в регионе

Открытое выступление Турции на стороне Азербайджана в продолжающемся военном конфликте в Нагорном Карабахе является принципиально новым фактором. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает пресс-бюро СВР.

Он отметил, что столкновения в спорном регионе происходили и раньше. «Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно вы­ступила Турция», — сказал Нарышкин.

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Фото:Aziz Karimov / Reuters

По его словам, в зону карабахского конфликта активно стягиваются боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад»  и экстремисты из курдских группировок. Нарышкин отметил, что радикалов в регионе уже несколько тысяч, и они намерены заработать на войне.

Глава СВР добавил, что для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ новая война в Нагорном Карабахе недопустима, поскольку боевики могут просачиваться через Армению и Азербайджан на территорию России.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Вооруженные столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике начались 27 сентября. Ереван и Баку применяют артиллерию, авиацию, танки. Обстрелам подвергаются населенные пункты, есть жертвы среди мирного населения. Армения обвиняет Турцию в полноценном участии в конфликте и поставках вооружений Азербайджану. В Баку и Анкаре эти заявления опровергают.

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При этом в Турции выражали готовность помогать Азербайджану и в мирных переговорах и «на поле боя». 6 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу должен посетить Азербайджан и встретиться с президентом Ильхамом Алиевым. Президент Сирии Башар Асада назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана инициатором конфликта в Карабахе.

Автор
Михаил Котляр
Сергей Нарышкин Нагорный Карабах Турция военный конфликт
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