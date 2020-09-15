СМИ узнали об обсуждении Германией санкций против России из-за Навального

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Немецкие власти из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального рассматривают возможность ввести против России различные санкции, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности Германии сообщила газета The New York Times.

По информации издания, власти ФРГ надеются, что их предложение поддержат все страны — участницы Евросоюза.

«Мы хотим, чтобы это был режим европейских санкций, чтобы показать, что речь идет о наших принципах, когда отравляют ведущего оппозиционного политика», — заявил изданию высокопоставленный немецкий чиновник, который участвовал в обсуждениях.

По его словам, хотя властям ФРГ важно дать понять России, что «ее поведение выходит за рамки дозволенного», это не должно привести к растягиванию переговоров по таким вопросам, как ситуация на Украине или в Сирии, где Россия является «ключевым игроком».