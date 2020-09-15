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Отравление Навального ,  
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СМИ узнали об обсуждении Германией санкций против России из-за Навального

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Немецкие власти из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального рассматривают возможность ввести против России различные санкции, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности Германии сообщила газета The New York Times.

По информации издания, власти ФРГ надеются, что их предложение поддержат все страны — участницы Евросоюза.

«Мы хотим, чтобы это был режим европейских санкций, чтобы показать, что речь идет о наших принципах, когда отравляют ведущего оппозиционного политика», — заявил изданию высокопоставленный немецкий чиновник, который участвовал в обсуждениях.

По его словам, хотя властям ФРГ важно дать понять России, что «ее поведение выходит за рамки дозволенного», это не должно привести к растягиванию переговоров по таким вопросам, как ситуация на Украине или в Сирии, где Россия является «ключевым игроком».

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«Это [предполагаемое отравление Навального] ужасная вещь, мы должны ответить на нее санкциями, однако это не приведет к совершенно новой политике в отношении России», — сказал собеседник издания. «Суровая реальность такова: нам нужна Россия на Украине, в Ливии, Сирии. Мы же не хотим, чтобы все рухнуло», — заявил он.

По словам источника NYT, на окончательное решение касательно введения санкций против России может повлиять выздоровление Навального. Врачи ожидают, что он поправится полностью, сказал он.

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Автор: Виктория Полякова
Теги: санкции, Алексей Навальный, Германия
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