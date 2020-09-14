Лавров назвал ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным лишь повод для возможного введения санкций против России. Об этом он заявил в интервью RTVi.

Министр также отметил, что Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме западных специалистов, проводивших экспертизы по делу Навального.

«Нам говорят: вы не верите немецким специалистам бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами. Загадочная история», — сказал Лавров.

По словам главы МИДа, в России есть свои законы, согласно которым должны быть соблюдены определенные процедуры для возбуждения уголовного дела.