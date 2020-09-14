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Отравление Навального ,  
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Лавров назвал ситуацию с Навальным лишь поводом для новых санкций

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным лишь повод для возможного введения санкций против России. Об этом он заявил в интервью RTVi.

Министр также отметил, что Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме западных специалистов, проводивших экспертизы по делу Навального.

«Нам говорят: вы не верите немецким специалистам бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами. Загадочная история», — сказал Лавров.

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По словам главы МИДа, в России есть свои законы, согласно которым должны быть соблюдены определенные процедуры для возбуждения уголовного дела.

Ранее Лавров заявил, что если Запад введет против России новые санкции, то страна не оставит это без ответа: «Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию и поместили в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас, по словам немецких медиков, он пришел в сознание и его состояние улучшилось.

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2 сентября власти ФРГ заявили, что в организме Навального были обнаружены следы яда из той же группы, что и боевое отравляющее вещество «Новичок». В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву к ответу и заявила, что отравление было попыткой прекратить деятельность Навального. Власти России заявили, что домыслы о причастности к ситуации с Навальным безосновательны.

Теги: МИД России, Сергей Лавров, Алексей Навальный
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