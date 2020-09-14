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Отравление Навального ,  
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Немецкая клиника сообщила о способности Навального встать с койки

Клиника «Шарите», в которой лечат российского политика, сообщила, что Навальный уже не нуждается в вентиляции легких и «все лучше двигается»
Клиника «Шарите»
Клиника «Шарите» (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите», значительно улучшилось.

«Пациент полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Он все лучше двигается и уже может на время покидать больничную койку», — говорится в сообщении «Шарите».

Отравление Навального «Новичком» подтвердили эксперты из Франции и Швеции
Политика
Фото: Maja Hitij / Getty Images

В клинике особо отметили, что раскрыли информацию о состоянии здоровья Навального с его собственного согласия и согласия его жены.

Ранее в понедельник, 14 сентября, правительство Германии объявило, что независимое исследование биоматериалов Навального, проведенное в лабораториях Франции и Швеции, подтвердило то, что политик был отравлен ядом, относящимся к группе «Новичок».

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где Навальный был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа Навального перевезли в Германию. 24 августа врачи «Шарите» заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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2 сентября правительство Германии заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выводы экспертов не оставляют никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического яда. «Таким образом, очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать», — сказала Меркель. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев говорил, что данные о наличии в организме Навального вещества из группы «Новичок» не совпадают с клинической картиной состояния пациента.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Навальный
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