Немецкая клиника сообщила о способности Навального встать с койки
Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите», значительно улучшилось.
«Пациент полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Он все лучше двигается и уже может на время покидать больничную койку», — говорится в сообщении «Шарите».
В клинике особо отметили, что раскрыли информацию о состоянии здоровья Навального с его собственного согласия и согласия его жены.
Ранее в понедельник, 14 сентября, правительство Германии объявило, что независимое исследование биоматериалов Навального, проведенное в лабораториях Франции и Швеции, подтвердило то, что политик был отравлен ядом, относящимся к группе «Новичок».