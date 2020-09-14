Немецкая клиника сообщила о способности Навального встать с койки

Клиника «Шарите», в которой лечат российского политика, сообщила, что Навальный уже не нуждается в вентиляции легких и «все лучше двигается»

Клиника «Шарите» (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите», значительно улучшилось.

«Пациент полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Он все лучше двигается и уже может на время покидать больничную койку», — говорится в сообщении «Шарите».

В клинике особо отметили, что раскрыли информацию о состоянии здоровья Навального с его собственного согласия и согласия его жены.

Ранее в понедельник, 14 сентября, правительство Германии объявило, что независимое исследование биоматериалов Навального, проведенное в лабораториях Франции и Швеции, подтвердило то, что политик был отравлен ядом, относящимся к группе «Новичок».