Берлин заявил о свидетельствах участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что «есть много свидетельств» причастности российского государства к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

Отвечая на вопрос о том, насколько он уверен в том, что за отравлением политика стоит российское государство, Маас заявил, что этому «есть много свидетельств», поэтому теперь «все зависит от российской стороны».

Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту с Навальным.

«Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — сказал глава МИД. Он также подчеркнул, что если в ближайшие дни со стороны России не последует никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам «придется обсудить ответ».

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