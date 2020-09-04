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Отравление Навального ,  
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Кандидат в лидеры ХДС предложил заморозить Nord Stream 2 из-за Навального

Кандидат на должность главы ХДС Фридрих Мерц заявил, что Европа должна «немедленно отреагировать» на отравление Навального, и выразил мнение, что президент России Владимир Путин понимает только язык санкций
Укладка труб для газопровода Nord Stream 2 на дно Балтийского моря
Укладка труб для газопровода Nord Stream 2 на дно Балтийского моря (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц призвал остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Берлине. Об этом Мерц заявил в интервью Bild.

«До сих пор я был за продолжение трубопровода, несмотря на некоторые опасения. <...>. Но после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, [президент России Владимир] Путин понимает только этот язык», — заявил политик.

РБК направил запрос в пресс-службу оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG.

Мерц был лидером фракции ХДС/ХСС с февраля 2000 года по сентябрь 2002 года, на этом посту его сменила нынешний канцлер Ангела Меркель. В 2018 году Мерц уже выставлял свою кандидатуру на выборах главы ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В феврале Мерц снова выдвинул свою кандидатуру, выборы, перенесенные из-за пандемии, должны пройти в декабре.

За последнее время в Германии и за рубежом неоднократно звучали предложения прекратить строительство «Северного потока-2» в качестве реакции на отравление Навального. В частности, партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала свернуть строительство. Глава фракции партии в парламенте Катрин Геринг-Эккардт охарактеризовала инцидент с политиком как покушение на убийство и заявила, что за ним стоят «структуры Кремля».

Немецкий партнер «Газпрома» заявил о необходимости «Северного потока-2»
Бизнес
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Остановить строительство «Северного потока-2» также призвал сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон, объяснив это тем, что необходимо «привлечь русских к ответственности».

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что не видит необходимости менять политику ФРГ в отношении России. Она отмечала, что связывать отравление Навального и строительство трубопровода нецелесообразно, и утверждала, что проект должен быть завершен.

Однако позже газета The New York Times сообщила, что на Меркель оказывают сильное давление по поводу «Северного потока-2» и инцидент с политиком может стать причиной смены ее позиции. По данным издания, ограничения в отношении строительства трубопровода поддержал и глава комитета по иностранным делам немецкого парламента и коллега Меркель по партии ХДС Норберт Рёттген.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

В Кремле призывы к заморозке строительства называли «скорее эмоциональными» заявлениями и отмечали, что они не основываются на конкретных фактах. «Это международный коммерческий проект, который в интересах России, Германии и всего европейского интереса», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также говорил, что в Кремле не видят поводов для введения новых санкций.

Самочувствие Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали. Через два дня его перевезли в Германию и разместили в берлинской клинике «Шарите».

2 сентября немецкое правительство со ссылкой на результаты исследований сообщило, что в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичка». В правительстве потребовали от России объяснить произошедшее.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Северный поток-2, заморозка строительства, Алексей Навальный
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