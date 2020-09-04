Кандидат в лидеры ХДС предложил заморозить Nord Stream 2 из-за Навального

Кандидат на должность главы ХДС Фридрих Мерц заявил, что Европа должна «немедленно отреагировать» на отравление Навального, и выразил мнение, что президент России Владимир Путин понимает только язык санкций

Укладка труб для газопровода Nord Stream 2 на дно Балтийского моря (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц призвал остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Берлине. Об этом Мерц заявил в интервью Bild.

«До сих пор я был за продолжение трубопровода, несмотря на некоторые опасения. <...>. Но после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, [президент России Владимир] Путин понимает только этот язык», — заявил политик.

РБК направил запрос в пресс-службу оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG.

Мерц был лидером фракции ХДС/ХСС с февраля 2000 года по сентябрь 2002 года, на этом посту его сменила нынешний канцлер Ангела Меркель. В 2018 году Мерц уже выставлял свою кандидатуру на выборах главы ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В феврале Мерц снова выдвинул свою кандидатуру, выборы, перенесенные из-за пандемии, должны пройти в декабре.

За последнее время в Германии и за рубежом неоднократно звучали предложения прекратить строительство «Северного потока-2» в качестве реакции на отравление Навального. В частности, партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала свернуть строительство. Глава фракции партии в парламенте Катрин Геринг-Эккардт охарактеризовала инцидент с политиком как покушение на убийство и заявила, что за ним стоят «структуры Кремля».