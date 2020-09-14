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В Конгрессе США заявили о возможном промедлении с санкциями против России

Конгрессу вряд ли удастся утвердить законопроект об оборонном бюджете, содержащий санкции против России, до следующих выборов, заявил главный республиканец в комитете палаты представителей по вооруженным силам Мак Торнберри
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Мак Торнберри
Мак Торнберри (Фото: Evy Mages / Getty Images)

Законопроект об оборонном бюджете США на 2021 финансовый год, который содержит жесткие санкции против проекта газопровода Nord Stream 2, не будет принят до президентских выборов в ноябре. Об этом заявил главный республиканец в комитете палаты представителей по вооруженным силам Мак Торнберри. По его словам, демократам, республиканцам и Белому дому не хватает времени, чтобы договориться по поводу положений билля за оставшиеся два месяца.

«Есть ли возможность для каждого получить, что он хочет? Конечно, да. Вероятно ли, что это случится до выборов? Нет», — привело его слова на минувшей неделе Politico. Итоговая версия бюджета будет принята вскоре после выборов, выразил надежду конгрессмен. Следующий финансовый год начинается 1 октября, и в конгрессе стараются, чтобы ассигнования на этот период были согласованы до этого срока.

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Что мешает принятию оборонного бюджета

Законопроект об оборонном бюджете был ранее одобрен сенатом и палатой представителей. Помимо деталей распределения бюджетных ассигнований на военные нужды в законопроект также «вшиты» инициативы, касающиеся в том числе полномочий президента и санкций против третьих стран и организаций. Однако принятые палатами версии законопроекта различаются. Например, в сенатскую версию билля были внесены поправки, предлагающие ограничения против всех компаний, участвующих в создании подводной газовой ветки в рамках проекта Nord Stream 2 из России в Германию, а также против тех, кто страхует суда, проводит их техническое обслуживание и дооборудование. Под ограничения, в случае принятия этой версии, попадут и организации, которые будут сертифицировать готовый газопровод.

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Фото: Zach Gibson / Getty Images

Последний пункт отличает сенатскую поправку от версии проекта бюджета, одобренную в палате представителей. Теперь сенат и палата должны будут согласовать общую итоговую версию законопроекта в ходе специальной конференции. В ней примут участие преимущественно члены комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей, но также и члены других комитетов. Перечень участников конференции еще не был сформирован, однако сотрудники аппаратов обеих палат уже начали переговоры, писало издание The Hill. Задержки с принятием бюджета в США не редки. Проект бюджета на текущий финансовый год (1 октября 2019 — 1 сентября 2020 года) был одобрен обеими палатами в июле 2019 года, вынесен на рассмотрение в рамках конференции в сентябре, а подписан президентом в декабре прошлого года. 

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В этом году ситуацию дополнительно осложняет недовольство Белого дома некоторыми положениями законопроекта. Президент Дональд Трамп говорил, что заблокирует документ, если в нем будет содержаться поправка, обязывающая Пентагон переименовать военные базы, которые носят имена командующих-конфедератов. Американский лидер также выступил против ограничения полномочий исполнительной власти — например, путем мер, запрещающих ему сокращать численность американского контингента в ряде зарубежных стран. Последний раз вето на оборонный бюджет накладывал президент Барак Обама в 2015 году из-за положений о тратах на операции и мерах, препятствующих вывозу заключенных в тюрьме Гуантанамо. В итоге текст документа был пересмотрен и Обама подписал его в ноябре 2015 года. 

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Законопроект о военном бюджете объемный и действительно потребует длительного согласования, констатировал программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев. «Вероятность того, что процесс утверждения бюджета затянется до послевыборного периода, довольно высока, это вполне закономерно», — сказал он РБК. По словам эксперта, вероятно, проект бюджета будет утвержден в декабре — после окончания президентских выборов, но до инаугурации их победителя в январе. При этом конгресс, скорее всего, одобрит инициативы о санкциях против Nord Stream 2, особенно учитывая ажиотаж вокруг темы России на фоне отравления оппозиционера Алексея Навального. «Пока сложно увидеть препятствия, способные помешать утверждению конгрессом одной из версий санкционных пакетов против Nord Stream 2. Дальше вопрос будет состоять в том, как новая администрация будет реализовывать положения законопроекта о санкциях — в жестком ключе или же в несколько менее агрессивном варианте», — пояснил Тимофеев.

Законопроект об оборонном бюджете, скорее всего, будет принят после выборов, прогнозирует аналитик консалтинговой компании AKE International Максимилиан Хесс. «Думаю, что конференция [по законопроекту] и согласование итоговой версии бюджета продлится до декабря, как в прошлом году», — сказал он РБК.

В прошлом выборном цикле, когда республиканец Дональд Трамп сменил на посту президента Барака Обаму, итоговая версия военного бюджета была принята конгрессом в декабре 2016 года и подписана Обамой 23 декабря того же года.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Конгресс, Россия - США
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