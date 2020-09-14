В Конгрессе США заявили о возможном промедлении с санкциями против России

Конгрессу вряд ли удастся утвердить законопроект об оборонном бюджете, содержащий санкции против России, до следующих выборов, заявил главный республиканец в комитете палаты представителей по вооруженным силам Мак Торнберри

Мак Торнберри (Фото: Evy Mages / Getty Images)

Законопроект об оборонном бюджете США на 2021 финансовый год, который содержит жесткие санкции против проекта газопровода Nord Stream 2, не будет принят до президентских выборов в ноябре. Об этом заявил главный республиканец в комитете палаты представителей по вооруженным силам Мак Торнберри. По его словам, демократам, республиканцам и Белому дому не хватает времени, чтобы договориться по поводу положений билля за оставшиеся два месяца.

«Есть ли возможность для каждого получить, что он хочет? Конечно, да. Вероятно ли, что это случится до выборов? Нет», — привело его слова на минувшей неделе Politico. Итоговая версия бюджета будет принята вскоре после выборов, выразил надежду конгрессмен. Следующий финансовый год начинается 1 октября, и в конгрессе стараются, чтобы ассигнования на этот период были согласованы до этого срока.

Что мешает принятию оборонного бюджета

Законопроект об оборонном бюджете был ранее одобрен сенатом и палатой представителей. Помимо деталей распределения бюджетных ассигнований на военные нужды в законопроект также «вшиты» инициативы, касающиеся в том числе полномочий президента и санкций против третьих стран и организаций. Однако принятые палатами версии законопроекта различаются. Например, в сенатскую версию билля были внесены поправки, предлагающие ограничения против всех компаний, участвующих в создании подводной газовой ветки в рамках проекта Nord Stream 2 из России в Германию, а также против тех, кто страхует суда, проводит их техническое обслуживание и дооборудование. Под ограничения, в случае принятия этой версии, попадут и организации, которые будут сертифицировать готовый газопровод.