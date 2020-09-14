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Отравление Навального ,  
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Генпрокуратура отправила новый запрос в Германию по делу Навального

В нем изложена просьба о предоставлении российской стороне дополнительных объяснений немецких врачей, информации и копий документов, которые касаются лечения и обследования Навального в берлинской клинике «Шарите»
Клиника «Шарите»
Клиника «Шарите» (Фото: Markus Schreiber / AP)

Генпрокуратура России направила новый запрос в Германию, который касается инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура 14 сентября <...> передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации <...> Навального, доставленного из России в Германию для дальнейшего лечения», — говорится в сообщении.

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В нем, как отметили в Генпрокуратуре, содержится просьба о предоставлении дополнительных объяснений немецких врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального.

Ответ на запрос, который был отправлен в Германию в конце августа, до сих пор не поступил, отметили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура направила первый запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа. В нем она попросила предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Позднее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что немецкая сторона не видит причин не удовлетворять запрос российского ведомства.

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Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал неподобающим отношение властей Германии к российским официальным запросам касательно дела Навального. «У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к официальным запросам, которые мы направляем в Берлин», — сказал он.

На прошлой неделе управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило о подготовке нового запроса в Германию по делу Навального. В полиции уточнили, что запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия российских следователей, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите».

Немецкое правительство в начале сентября сообщило, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Об отсутствии отравляющих веществ в организме Навального до его отправки в Берлин говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Алексей Навальный, Генпрокуратура, запрос, Германия
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