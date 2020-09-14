Генпрокуратура отправила новый запрос в Германию по делу Навального
Генпрокуратура России направила новый запрос в Германию, который касается инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Генеральная прокуратура 14 сентября <...> передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации <...> Навального, доставленного из России в Германию для дальнейшего лечения», — говорится в сообщении.
В нем, как отметили в Генпрокуратуре, содержится просьба о предоставлении дополнительных объяснений немецких врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального.
Ответ на запрос, который был отправлен в Германию в конце августа, до сих пор не поступил, отметили в Генпрокуратуре.