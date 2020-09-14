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Отравление Навального ,  
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Захарова сочла «отговоркой» совет Берлина обратиться в ОЗХО по Навальному

Светлана Захарова
Светлана Захарова (Фото: МИД России / Global Look Press)

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будут проводить расследования по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и Россия как член ОЗХО может направлять ей свои запросы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это «отговоркой», передал ТАСС.

«Извините, это просто какая-то настоящая отговорка. Это если говорить мягко. Но учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса, которые мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать уже выражения и покрепче. Потому что так нельзя», — сказала она.

По ее словам, власти Германии должны передать запрошенную информацию России. «Что может быть банальнее, проще, правдивее, честнее и правильнее просто их (данные. — РБК) передать российской стороне?» — заявила она.

Свое заявление немецкий министр сделал в ходе пресс-конференции с иракским министром Фуадом Хусейном. «ОЗХО уже взяла пробы в «Шарите». Теперь ОЗХО в соответствии с собственным регламентом будет проводить это расследование. Россия является членом этой организации и сможет обратиться в ОЗХО», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

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Политика
Алексей Навальный

Маас добавил, что версия об отравлении Навального подтверждена двумя лабораториями независимо друг от друга.

Ранее в Федеральном правительстве Германии заявили, что ОЗХО взяла анализы у российского политика Алексея Навального и начала их изучение в своих лабораториях. Кроме того, правительство Германии утверждало, что
обратилось к другим европейским партнерам — Франции и Швеции — с просьбой о проведении независимого анализа немецких выводов на основе новых проб, взятых у Навального.

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Глава МИДа Сергей Лавров предположил, что ситуация с Навальным лишь повод для возможного введения санкций против России. От также отметил,
что Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме западных специалистов.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию и поместили в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас, по словам немецких медиков, он пришел в сознание и его состояние улучшилось.

2 сентября власти ФРГ заявили, что в организме Навального были обнаружены следы яда из той же группы, что и боевое отравляющее вещество «Новичок». В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель призвала Москву к ответу и заявила, что отравление было попыткой прекратить деятельность Навального. Власти России заявили, что домыслы о причастности к ситуации с Навальным безосновательны.

Теги: Алексей Навальный, МИД ФРГ, ОЗХО
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