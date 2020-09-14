Захарова сочла «отговоркой» совет Берлина обратиться в ОЗХО по Навальному

Светлана Захарова (Фото: МИД России / Global Look Press)

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будут проводить расследования по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и Россия как член ОЗХО может направлять ей свои запросы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это «отговоркой», передал ТАСС.

«Извините, это просто какая-то настоящая отговорка. Это если говорить мягко. Но учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса, которые мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать уже выражения и покрепче. Потому что так нельзя», — сказала она.

По ее словам, власти Германии должны передать запрошенную информацию России. «Что может быть банальнее, проще, правдивее, честнее и правильнее просто их (данные. — РБК) передать российской стороне?» — заявила она.

Свое заявление немецкий министр сделал в ходе пресс-конференции с иракским министром Фуадом Хусейном. «ОЗХО уже взяла пробы в «Шарите». Теперь ОЗХО в соответствии с собственным регламентом будет проводить это расследование. Россия является членом этой организации и сможет обратиться в ОЗХО», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).