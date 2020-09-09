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Отравление Навального ,  
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Лавров обвинил ФРГ в неподобающем отношении к запросам по Навальному

Клиника «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный
Клиника «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неподобающим отношение властей Германии к российским официальным запросам касательно отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом глава дипведомства заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook МИД.

«У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к официальным запросам, которые мы направляем в Берлин», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россию не устраивает реакция на закономерные требования, которые являются легитимными, и «абсолютно неприемлемый тон».

Генпрокуратура России в конце августа направила запрос в Министерство юстиции Германии, в котором попросила предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Позднее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкая сторона не видит причин не удовлетворять запрос российского ведомства.

В то же время накануне в медико-санитарной службе бундесвера сообщили, что специалисты, обнаружившие следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Навального, не могут передавать информацию об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. По словам представителя службы, эти данные могут «позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ».

Томский Роспотребнадзор завершил проверку госпитализации Навального
Общество
Фото: Алексей Петров / ТАСС

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время рейса из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадка в Омске, где политика госпитализировали бессознательном состоянии. Соратники оппозиционера предположили, что тот был отравлен.

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22 августа Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. Позднее немецкие врачи установили, что интоксикацию вызвало вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли яд из группы «Новичок». В омской больнице настаивают, что анализы не выявили следов отравления оппозиционера.

7 сентября в берлинской клинике сообщили, что Навальному стало лучше, его вывели из медицинской комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Политик начал реагировать на речь.

Теги: ФРГ, отравление, Алексей Навальный, Сергей Лавров
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