Лавров обвинил ФРГ в неподобающем отношении к запросам по Навальному

Клиника «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неподобающим отношение властей Германии к российским официальным запросам касательно отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом глава дипведомства заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook МИД.

«У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к официальным запросам, которые мы направляем в Берлин», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Россию не устраивает реакция на закономерные требования, которые являются легитимными, и «абсолютно неприемлемый тон».

Генпрокуратура России в конце августа направила запрос в Министерство юстиции Германии, в котором попросила предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Позднее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкая сторона не видит причин не удовлетворять запрос российского ведомства.

В то же время накануне в медико-санитарной службе бундесвера сообщили, что специалисты, обнаружившие следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в пробах биоматериала Навального, не могут передавать информацию об исследованиях третьей стороне из соображений секретности. По словам представителя службы, эти данные могут «позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ».