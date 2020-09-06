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Отравление Навального ,  
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В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Запрос о правовой помощи со стороны России будет удовлетворен, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, причин для препятствия этому нет
Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Stephanie Loos / Getty Images)

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — сказал министр. По его словам, «нет никакой причины не одобрять его».

«Сейчас идет обследование в берлинской [клинике] «Шарите». Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу», — заявил Маас.

Российская Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа. Прокуроры попросили предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. К документу прилагались данные доследственной проверки причин госпитализации Навального.

6 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Германия тормозит расследование произошедшего с Навальным, поскольку Берлин еще не ответил на запрос Генпрокуратуры. «Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?» — отметила Захарова.

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального
Политика
Хейко Маас

Навальному стало плохо на борту самолета при перелете из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навального доставили в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального транспортировали в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».

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2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала произошедшее нападением с целью заставить замолчать и потребовала от Москвы ответить на «серьезные вопросы».

Российские врачи исключили версию об отравлении. В Центре им. Пирогова заявили, что проверяли версию об отравлении ядовитыми веществами с первого дня, но она не подтвердилась.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Алексей Навальный
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