В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Запрос о правовой помощи со стороны России будет удовлетворен, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, причин для препятствия этому нет

Хайко Маас (Фото: Stephanie Loos / Getty Images)

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — сказал министр. По его словам, «нет никакой причины не одобрять его».

«Сейчас идет обследование в берлинской [клинике] «Шарите». Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу», — заявил Маас.

Российская Генпрокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии 27 августа. Прокуроры попросили предоставить данные о лечении политика, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. К документу прилагались данные доследственной проверки причин госпитализации Навального.

6 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Германия тормозит расследование произошедшего с Навальным, поскольку Берлин еще не ответил на запрос Генпрокуратуры. «Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?» — отметила Захарова.