США и Великобритания отрицали, что украинское наступление с ними согласовано

Какие аспекты своей атаки в Курской области Киев обсуждал с Западом США и Великобритания отрицали, что украинское наступление с ними согласовано

В Киеве заявили, что обсуждали атаку на Курскую область с западными партнерами. Официально страны НАТО не подтверждают, что согласовывали использование своего оружия с этими целями. Подробнее — в материале РБК

Фото: Александр Клименко / Reuters

Была ли атака Украины согласована с НАТО

Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами, заявил в опубликованном 14 августа интервью британской газете The Independent Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины. По его словам, «обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне».

Ранее власти США и Великобритании отрицали, что украинское наступление было с ними согласовано.

На брифинге 14 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не принимали участия в планировании или подготовке этой операции». Она отметила, что в целом США намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите от российских атак.

Президент России Владимир Путин назвал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «масштабной провокацией», пообещав «достойный ответ России». Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета 13 августа заявил, что украинская атака на Курскую область была осуществлена «при поддержке коллективного Запада».

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил 7 августа The Wall Street Journal (WSJ), что ВСУ заранее не уведомили Вашингтон о своих намерениях вторгнуться в Курскую область. В то же время на брифинге представитель ведомства сказал, что администрация США ведет консультации с властями Украины по этому вопросу. «Я оставляю за ними право говорить о том, что это за операция, какие операции они проводят и каковы их цели. <...> В конечном счете все эти решения остаются за Украиной», — подытожил Миллер.

13 августа впервые действия ВСУ в Курской области прокомментировал президент США Джо Байден — он назвал происходящее «реальной дилеммой» для президента России Владимира Путина. «Мы были в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока эти действия продолжаются», — отметил Байден.

Британская The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства утверждала, что Лондон не давал разрешения использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow при атаке на Курскую область. Хотя, как отметило издание, президент Украины Владимир Зеленский просил западных союзников разрешить использовать поставляемое ими дальнобойное оружие по усмотрению украинских властей.

«Позиция Великобритании не изменилась. Мы оказываем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону <...> в соответствии с международным гуманитарным правом. Нам ясно, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины», — заявил собеседник издания.

Подоляк в разговоре с The Independent отметил, что одним из спорных вопросов между Украиной и НАТО по-прежнему остается использование западного дальнобойного оружия для наступательных операций. Подоляк рассказал, что Зеленский во время встречи с новым британским премьером Киром Стармером в Лондоне попросил того отменить эти ограничения, но получил отказ. Британский премьер заверил, что позиция Лондона по этому вопросу остается неизменной, хотя и отказался говорить, связано ли это с опасением спровоцировать Москву на эскалацию конфликта.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Украины сообщила, что страна обращалась и к Вашингтону с просьбой разрешить использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые российские силы используют для противодействия операции в Курской области.

8 августа пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что нанесение ударов в Курской области с применением американского оружия соответствует политике США. На уточняющий вопрос, готов ли Вашингтон поддержать удар по Москве или другому российскому городу в случае появления данных о якобы подготовке оттуда атаки, Сингх ответила, что США «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России».

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил 12 августа, что позиция Вашингтона по поводу ударов американским оружием по российской территории не изменилась. «Я не буду вдаваться в детали наших частных дипломатических контактов с украинскими партнерами, за исключением того, что наша позиция не изменилась», — пояснил он, отвечая на вопрос о перспективах отмены ограничений на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Патель также отметил, что «в конечном счете решения о том, как Украине проводить военные операции, должна принимать она сама».

Politico сообщило 15 августа, что Байден «открыт» для отправки Киеву крылатых ракет большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missile, которые можно запускать с предоставленных Украине F-16. Представитель Пентагона Джефф Юргенсен заявил изданию, что США рассматривают ряд вариантов для обеспечения безопасности Украины. Однако он не стал комментировать возможность поставок Joint Air-to-Surface Standoff Missile.

Лондон анонсировал передачу крылатых ракет класса «воздух — земля» Storm Shadow максимальной дальностью 250 км в мае 2023 года. Тогдашний премьер-министр Риши Сунак в интервью The Times отметил: «Как будут действовать украинские вооруженные силы — это их дело». О том, что Украина должна сама решать, как использовать полученные от Великобритании Storm Shadow, заявил в июле и новый глава британского правительства Кир Стармер. Париж передает Киеву ракеты SCALP дальностью 250 км с лета 2023 года. В июне президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не разрешает использовать свое оружие «для нападения на мирное население, для удара по той или иной точке России», но разрешает — «для нейтрализации точек, откуда идет нападение». Передачу Украине ракет ATACMS класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км в США анонсировали весной 2024 года. Вашингтон оставил в силе запрет на их применение по объектам на территории России.

В Брюсселе атаку ВСУ на Курск прокомментировал 13 августа представитель европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Обсудили с [главой МИД Украины] Дмитрием Кулебой последние события на линии фронта и контрнаступление в Курской области. Я подтвердил полную поддержку со стороны ЕС борьбы народа Украины», — написал Боррель в соцсети Х.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что позиция Брюсселя в связи с событиями в российском регионе не изменилась с февраля 2022 года. По его словам, Украина ведет «законные оборонительные» боевые действия и потому может «поразить врага везде, где это сочтет необходимым: на своей территории, но также и на территории врага».

Что известно об использовании Украиной западного оружия

Politico написало 9 августа, что Украина начала атаку на Курскую область после того, как ей дали зеленый свет западные союзники, в первую очередь Германия. «Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. <...> Это не ограничивается ее собственной территорией», — приводит издание заявление МИД ФРГ.

Представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге по вопросам обороны Родерих Кизеветтер заявил Politico, что нанесение ударов по «плацдармам» внутри России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно. Он также подчеркнул, что «вопрос о том, задействовано ли западное оружие, не возникает, потому что, после того как оно будет доставлено, это будет украинское оружие».

До этого немецкое издание Bild сообщило, что по меньшей мере три немецких БМП Marder были использованы во время атаки на Курскую область.

Председатель комитета бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер (фракция Свободной демократической партии (СвДП), входящей в правящую коалицию) тоже заявил 8 августа, что ВСУ могут использовать немецкие танки на территории России, поскольку это «позволяет международное право». Депутат также считает, что пора задуматься о расширении возможностей ВСУ по использованию немецких танков Leopard 2 в Курской области. Согласно данным немецкого правительства, Берлин поставил 18 танков.

Официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер сообщил, что атаки ВСУ в Курской области, в том числе применение ими немецкого оружия там, держатся Киевом в тайне и не согласовываются с Берлином.

15 августа Sky News со ссылкой на информированный источник сообщил, что в операции Украина использует британские танки Challenger 2. Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать эту информацию, но отметило, что политика в отношении применения украинскими войсками британского оружия не изменилась: республика свободна в его использовании, в том числе на российской территории.

Ранее из сообщений Минобороны России стало известно, что ВСУ при атаке на курском направлении используют колесные бронемашины Stryker производства США. Газета Point сообщала, что украинские войска используют в том числе бронетранспортеры VAB, поставляемые Францией. По информации портала Defence24, ВСУ применяют также бронетехнику польского производства: танки PT-91 Twardy, бронетранспортеры Rosomak и САУ Krab.

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung (NZZ) отмечает, что дискуссия в Германии об использовании немецкой техники на территории России может привести к неприятным последствиям для канцлера Олафа Шольца. Глава немецкого правительства последовательно отклоняет призывы оппозиции поставить Киеву дальнобойные ракеты TAURUS (радиус действия — до 500 км). Шольц придерживается мнения, что этот шаг приведет к серьезной эскалации военных действий, хотя в мае и выступил в пользу использования западного оружия против целей внутри России в рамках защиты от агрессии. «Наступление в Курской области показывает, что эти условия весьма вольно интерпретируются [Киевом]. Неясно, относится ли это и к оборонительным действиям украинских войск на российской земле. Есть вероятность, что на российской земле скоро будут использоваться не только старые боевые машины немецкой пехоты, но и современная артиллерия», — прогнозирует NZZ.