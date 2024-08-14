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Военная операция на Украине ,  
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Байден счел нападение ВСУ на Курскую область «дилеммой для Путина»

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Военная операция на Украине
Байден впервые прокомментировал действия ВСУ в Курской области. Американские СМИ сообщали, что Киев не информировал Вашингтон о нападении и оно стал неожиданностью для США
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Нападение украинской армии в Курской области поставило Владимира Путина перед дилеммой, заявил президент США Джо Байден, передает AFP.

«Это создает реальную дилемму для Путина, и мы были в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока эти действия продолжаются», — сказал Байден.

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Источники CNN сообщали, что для США атака украинцев на Курскую область была неожиданностью. The Wall Street Journal писала, что в Вашингтоне не возникло опасений эскалации после нападения ВСУ, однако есть место обеспокоенности тем, что российские власти могут пойти на «жестокое возмездие».

Боевые действия в Курской области продолжаются неделю. По данным властей региона на 12 августа, украинская армия контролирует 28 населенных пунктов в регионе, глубина проникновения ВСУ в регионе составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе десять детей.

Путин, комментируя попытку вторжения ВСУ, заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям. По его словам, Украина выполняет волю Запада, который воюет с Россией «руками украинцев». Глава государства пообещал «достойный ответ», а главной задачей определил выдавливание ВСУ с российской территории.

Путин назвал несколько целей, которые ставила Украина при атаке на Курскую область: улучшение своих переговорных позиций, остановка наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Он отметил, что темпы наступления российских сил, напротив, увеличились, а россияне сплотились из-за ситуации в приграничье.

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Байден Джо

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