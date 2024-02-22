Почему бундестаг проголосовал против резолюции о поставке Taurus Украине

Парламент Германии отклонил резолюцию оппозиционного союза ХДС/ХСС с призывом передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Как шли дебаты и приблизили ли они ФРГ к поставке дальнобойного оружия Украине, разбирался РБК

Министр обороны Германии Борис Писториус высказывается по вопросу, следует ли отправлять ракеты Taurus на Украину (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

22 февраля в бундестаге прошли ожесточенные дебаты о немецкой внешней и оборонной политике. Вынесенная на повестку дня тема «Десять лет войны России против Украины. Решительно защищайте Украину и Европу» предполагала в том числе обсуждение возможности поставлять на Украину дальнобойное оружие. На голосование были поставлены две резолюции: от правящей «светофорной» коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Депутаты от правящих партий — СвДП, «Зеленых» и СДПГ — предложили рассмотреть возможность отправить на Украину такой тип оружия, но выбрали осторожную формулировку без упоминания Taurus. «Необходимо предоставить Украине военную поддержку для полного восстановления ее территориальной целостности в признанных международным сообществом границах. Это включает дополнительно поставку необходимых систем вооружения большой дальности и боеприпасов, чтобы позволить Украине, с одной стороны, обеспечить возможность точечных ударов в соответствии с международным правом по стратегически важным объектам далеко в тылу российского агрессора и, с другой стороны, усилить сухопутные войска за счет дополнительной поставки боевых бронированных систем и оборонительной техники», — говорится в предложении коалиции.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС, который давно выступал за передачу Taurus Украине, в своем предложении четко указал тип вооружения. «Требуем правительство поддержать Украину в борьбе против России путем немедленной поставки запрошенных и доступных в Германии систем вооружения (включая Taurus) и боеприпасов», — говорится в проекте резолюции от ХДС/ХСС.

Как шла дискуссия о Taurus

Председатель фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц в ходе дискуссии призвал коллег из правящей коалиции проголосовать за предложение поставить Taurus. «Мы не относимся легкомысленно к этому решению и понимаем его важность. Мы в Германии, в частности, должны знать из нашей истории важность умиротворения режима, который больше не придерживается каких-либо норм международного права и который, очевидно, полон решимости сделать нечто, что имеет эффект, противоположный тому, чего мы все хотим, а именно жизни в мире и свободе», — заявил он.

Депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер в ответ сказал, что предложения ХДС/ХСС вызывают тревогу. «Многие люди говорят только о том, как лучше всего вести войны, но почти никто не говорит о том, как их можно остановить или даже предотвратить. Призывы к дипломатическим инициативам и гуманизму, будь то в секторе Газа или на Украине, высмеиваются», — отметил он. Штегнер считает, что резолюция ХДС/ХСС по большей части содержит общие слова и требования к правительству проявить решимость, в том числе насчет поставок Taurus. Однако ответственность за провалы в области оборонной политики ФРГ он возложил на блок ХДС/ХСС, который был у власти более 15 лет и политику которого проводила канцлер Ангела Меркель.

Раскол по этому вопросу произошел и в самой правящей коалиции. СвДП и «Зеленые», в отличие от СДПГ, надеялись на более смелую и точную формулировку. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) заявила, что смерть Алексея Навального должна была подтолкнуть к этому шагу правительство Олафа Шольца. Кроме того, накануне заседания она сообщила, что проголосует за предложение ХДС/ХСС, чем вызвала раздражение у коллег. «Нынешнее предложение «светофора» о поддержке Украины значительно более прогрессивное, чем все, что недавно казалось возможным с СДПГ. Было правильно вести переговоры. Но для точности не хватает ровно одного слова. Вот почему на этой неделе я голосую за Taurus», — заявила Штрак-Циммерман в соцсети X (бывший Twitter), отметив, что добиться четкой формулировки не удалось из-за фракции СДПГ и «упрямства» правительства.

На дебатах она дополнительно аргументировала свою точку зрения. «Я вынуждена это повторить для тех, кто не понимает: Taurus — это система, которая позволяет Украине действовать в тылу и останавливать наступление из России. Трагедия нескончаемой дискуссии [о поставках дальнобойных вооружений] и дискуссии о поставке танков заключается в том, что Россия не просто наблюдает, а использует это время для военных целей», — пояснила Штрак-Циммерман.

Представители ХДС/ХСС задавали несколько раз лишь один вопрос депутатам правящей коалиции: подразумевает ли их формулировка в предложении о поставке дальнобойного оружия именно Taurus? Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ) заявил, что не может ответить. «Я хочу сказать лишь одну вещь: на всех международных встречах Германией восхищаются из-за того, что она делает в борьбе на Украине. Германией восхищаются за последовательность, с которой она заняла жесткую позицию после колебаний сначала. Во всем мире нашей работой восхищаются, а оппозиция нас сбивает с толку», — заявил министр, добавив, что «поддержка Украины — это одно, а наша собственная безопасность — это другое».

Накануне заседания пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт вновь дал понять, что канцлер Шольц по-прежнему не считает отправку Taurus на Украину возможной. «Что касается поставки специальной оружейной системы, позиция остается прежней», — сказал представитель правительства. Он подчеркнул, что существует три ключевых фактора, которые учитывает правительство: Германия и НАТО не должны становиться воюющей стороной; тесная координация действий с международными партнерами, особенно с США; поддержка правительства Украины оружием, доставка которого необходима и отвечает интересами безопасности Германии.

В результате предложение ХДС/ХСС с прямым призывом поставить Taurus бундестаг отклонил: 182 депутата проголосовали «за», 480 — «против», пять воздержались. Предложение правящей коалиции с более мягкой формулировкой приняли: 382 депутата проголосовали «за», 284 — «против», два воздержались.

На что способны Taurus и получит ли их Украина

В любом случае окончательное решение остается за Советом безопасности ФРГ. Помимо канцлера в него входят министры иностранных дел, обороны и финансов. За главой правительства — последнее слово, и члены совета или правительство не могут его оспорить.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отметил в беседе с РБК, что Олаф Шольц из-за своей позиции по Taurus остается в ситуации «один в поле воин», поскольку теряет поддержку даже внутри своей партии. «Расплывчатые формулировки в предложении коалиции обозначают лишь попытку выпустить пар оппозиции. Олаф Шольц прекрасно понимает, что поставки Taurus приведут к качественному изменению ситуации и обострению конфликта на Украине. При всем критическом отношении к России у канцлера ФРГ срабатывает предохранитель, поскольку такой шаг позволит Москве ответить», — поясняет эксперт.

Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине, отмечая, что это лишь затягивает конфликт. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что возможная отправка Taurus легитимизирует «удары по немецким заводам, где эти ракеты делают».

С 2023 года Украина получает дальнобойное оружие от США, Великобритании и Франции — речь об американских ракетах ATACMS и британо-французских Storm Shadow и SCALP. В середине февраля 2024 года телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон склоняется к тому, чтобы передать Киеву ATACMS большей дальности.

ATACMS (Army Tactical Missile System, «Армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Как говорится на сайте компании, это управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Lockheed Martin отмечает, что комплекс успешно себя зарекомендовал в операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Storm Shadow и SCALP (Système de croisière conventionnel autonome à longue portée, «Автономная обычная крылатая система большой дальности») — британо-французские крылатые ракеты класса «воздух — земля». Их производит европейская компания MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale). Дальность действия — около 250 км. Как говорится на сайте производителя, британские и французские военно-воздушные силы приняли Storm Shadow / SCALP на вооружение в 2003 году и применяли их в конфликтах в Персидском заливе, Ираке и Ливии. Ракеты Taurus (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System, «Многоцелевое управляемое моноблочное кинетическое оружие с адаптивной системой наведения на цель») — это крылатые системы класса «воздух — земля» совместного производства немецкой MBDA Deutschland и шведской SAAB. На сайте производителя сказано, что Taurus на очень малых высотах и с учетом рельефа местности преодолевает плотную противовоздушную оборону и нейтрализует стационарные и полустационарные цели. В отличие от американских и британо-французских ракет дальность немецкой превышает 500 км.

Вопрос этих поставок был ключевым во время визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев в сентябре 2023 года. «В случае с крылатыми ракетами Taurus большой дальности для нас также очень важно, чтобы мы прояснили все детали, прежде чем давать какие-либо окончательные обещания», — заявила она тогда на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Глава украинского МИДа о позиции ФРГ говорил более определенно. «Опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения в Германии продвигается вперед», — заявил Кулеба. На пресс-конференции он также обратился к Бербок: «Вы все равно поставите нам ракеты Taurus, это лишь вопрос времени. Я не понимаю, зачем его тратить зря».

Бербок прояснила позицию Берлина на следующий день в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Германия «потеряла доверие на востоке Европы из-за своей прежней политики в отношении России» и именно поэтому ей важно «не просто анонсировать какие-либо вещи, но делать так, чтобы они работали».