 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией

Сюжет
Военная операция на Украине
Путин заявил, что украинские военные ведут неизбирательную стрельбу в Курской области и поручил Мантурову координировать работу по помощи жителям. Позже он проведет совещание с главами Минобороны, Генштаба и погранслужбы ФСБ

Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией
Video

Атака военных ВСУ в Курской области — это «масштабная провокация». Об этом перед началом совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Он указал, что после совещания с правительством будет проводить встречу с руководителями силовых ведомств — Минобороны, Генштаба, погрануправления ФСБ.

Минобороны сообщило о потерях бойцов ВСУ на границе с Курской областью
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

«По итогам моего разговора с исполняющим губернатора Курской области даны поручения по ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — добавил Путин. Ответственным по этому вопросу он назвал первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Врио курского губернатора Алексей Смирнов, сообщая о ночном разговоре с Путиным, заявил, что «обстановка в области контролируемая», но из-за продолжающихся обстрелов на границе власти организовали вывоз жителей из этих территорий. В регионе круглосуточно работает оперативный штаб, там отменили массовые мероприятия.

Смирнов утром 6 августа сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, министерство заявило, что «противнику наносится огневое поражение». 

На следующий день в ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», авиация, ракетные войска и артиллерия не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. Минобороны также заявило об ударах по украинским резервам в девяти населенных пунктах в Сумской области и потерях ВСУ. 

СК завел уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия.

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Персоны
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Курская область ВСУ Россия Владимир Путин Военная операция на Украине Денис Мантуров
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
СК завел уголовные дела после атаки ВСУ на Курскую область
Политика
В Курской области отменили все массовые мероприятия
Политика
Минобороны сообщило о потерях бойцов ВСУ на границе с Курской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 15:07
Суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед»Политика, 15:07
Минобороны Финляндии запретило сделки предпринимателю из РоссииПолитика, 15:04
Двух чемпионов Евро-2024 отстранили за кричалку про «испанский» ГибралтарСпорт, 15:03
Минфин разъяснил порядок трансформации «старых» ИИС в ИИС-3Инвестиции, 14:55
Бывший российский велогонщик ненадолго установил рекорд ОлимпиадыСпорт, 14:54
Суд утвердил мировое соглашение НЛМК и ФАС по «делу металлургов»Бизнес, 14:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Алаудинов заявил об отсутствии у Киева ресурсов для захвата Курской АЭСПолитика, 14:47
Верховный суд Бурятии запретил эвтаназию невостребованных животныхОбщество, 14:43
Эксперты поделились с предпринимателями Урала кейсами продвижения бизнесаОтрасли, 14:43
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию в рамках дискуссии о 50% налогеЭкономика, 14:39
Как купить или построить дом в 2024 году. Обзор ипотечных программНедвижимость, 14:32
Новые правила таможни: как усложнится доставка из-за рубежаPro, 14:32