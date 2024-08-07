Путин назвал атаку в Курской области масштабной провокацией

Путин заявил, что украинские военные ведут неизбирательную стрельбу в Курской области и поручил Мантурову координировать работу по помощи жителям. Позже он проведет совещание с главами Минобороны, Генштаба и погранслужбы ФСБ

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Атака военных ВСУ в Курской области — это «масштабная провокация». Об этом перед началом совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».

Он указал, что после совещания с правительством будет проводить встречу с руководителями силовых ведомств — Минобороны, Генштаба, погрануправления ФСБ.

«По итогам моего разговора с исполняющим губернатора Курской области даны поручения по ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», — добавил Путин. Ответственным по этому вопросу он назвал первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Врио курского губернатора Алексей Смирнов, сообщая о ночном разговоре с Путиным, заявил, что «обстановка в области контролируемая», но из-за продолжающихся обстрелов на границе власти организовали вывоз жителей из этих территорий. В регионе круглосуточно работает оперативный штаб, там отменили массовые мероприятия.

Смирнов утром 6 августа сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. По данным Минобороны, были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района, министерство заявило, что «противнику наносится огневое поражение».

На следующий день в ведомстве сообщили, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», авиация, ракетные войска и артиллерия не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории. Минобороны также заявило об ударах по украинским резервам в девяти населенных пунктах в Сумской области и потерях ВСУ.

СК завел уголовные дела по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия.