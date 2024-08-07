Госдеп назвал атаку на Курскую область суверенным делом Украины
Украина вправе самостоятельно определять, какие операции проводить, и какие цели преследовать, заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге, трансляция шла на Youtube-канале ведомства.
Он подчеркнул, что администрация США ведет консультации с властями Украины насчет атаки ее Вооруженных сил (ВСУ) в Курской области.
«Мы поддерживаем связь с Украиной по поводу этой конкретной операции [ВСУ в Курской области]. <...> Я оставляю за ними право говорить о том, что это за операция, какие операции они проводят и каковы их цели. Уместно, чтобы они говорили об этом публично, а не мы», — сказал представитель Госдепа. Вашингтон ранее сообщил, что намерен запросить информацию у украинских властей об атаке на Курскую область.
«В конечном счете все эти решения остаются за Украиной», — добавил Миллер, комментируя решение Киева осуществить нападение.
Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, утром 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены.
Минобороны России отчитывалось об уничтожении украинских сил и техники в приграничных районах Курской области, а также ударах по скоплениям украинских сил в граничащей с ней Сумской области — там власти объявили принудительную эвакуацию из пяти общин.
Власти Курской области сообщали об обстрелах, раненых и погибших. Из приграничных территорий, по словам врио главы региона Алексея Смирнова, выехали несколько тысяч человек, они останавливаются в пунктах временного размещения. В Курской области вечером 7 августа ввели режим ЧС. По данным Минздрава, ранения в результате атаки получил 31 человек, в том числе шесть детей.
Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией». По его словам, Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи».
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