Politico сообщило о зеленом свете для Киева на атаку на Курскую область

Союзники не стали оказывать никакого давления на Киев после атаки — в частности, из Германии не последовало никаких стоп-сигналов, пишет издание

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Союзники Украины дали зеленый свет на атаку Киева на Курскую область, в первую очередь Германия, сообщает газета Politico.

«Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве <...> Это не ограничивается ее собственной территорией», — приводит издание заявление немецкого МИДа.

Парламентарий от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил Politico, что нанесение ударов по «плацдармам» внутри России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно. Он также подчеркнул, что «вопрос о том, задействовано ли западное оружие, не возникает, потому что после того как оно будет доставлено, это будет украинское оружие».

Издание напрямую не пишет о согласии союзников Украины с атакой на российский регион, но отмечает, что те не оказывают никакого давления на Киев — в частности, из Германии не последовало никаких стоп-сигналов.

CNN в то же время сообщал, что США не знали о планах Украины атаковать Курскую область. Источники телеканала назвали одной из целей ВСУ отвлечь российские войска от других участков фронта. В Белом доме говорили, что свяжутся с украинскими военными, чтобы «узнать больше об их целях».

Бои в приграничных районах Курской области идут с утра 6 августа. Минобороны заявляло, что в тот день были атакованы российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Глава Генштаба Валерий Герасимов и ведомство отчитывались, что продвижение ВСУ остановлено. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

Ночью был объявлен режим КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях по решению директора ФСБ Александра Бортникова «в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника».