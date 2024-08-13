Лондон заявил, что не разрешал применять Storm Shadow в Курской области

Великобритания не давала Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow при атаке на Курскую область, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

«Позиция Великобритании не изменилась. Мы оказываем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону <...> в соответствии с международным гуманитарным правом. Нам ясно, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины», — приводит агентство слова собеседника.

В начале июля новый глава британского правительства Кир Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как использовать полученные от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Президент Украины Владимир Зеленский накануне на фоне боев в Курской области поручил добиться разрешения Запада на использование его дальнобойного оружия на российской территории.

The Telegraph и ранее писала со ссылкой на представителя британского правительства, что Лондон не давал Украине разрешения наносить удары ракетами по территории России. В Лондоне обеспокоены тем, что, если Украина применит дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, это приведет к эскалации и прямому конфликту с Москвой.

Россия осуждает как военную, так и финансовую помощь Украине.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Как сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов в регионе, в них остались 2 тыс. человек.

В Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).