 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лондон заявил, что не разрешал применять Storm Shadow в Курской области

The Telegraph: Лондон не разрешил Киеву применять Storm Shadow в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Великобритания не давала Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow при атаке на Курскую область, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

«Позиция Великобритании не изменилась. Мы оказываем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону <...> в соответствии с международным гуманитарным правом. Нам ясно, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины», — приводит агентство слова собеседника.

Лондон опроверг слова Зеленского об ударах по России с Storm Shadow
Политика
Фото:Benoit Tessier / Reuters

В начале июля новый глава британского правительства Кир Стармер заявил, что Украина должна сама решать, как использовать полученные от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. Президент Украины Владимир Зеленский накануне на фоне боев в Курской области поручил добиться разрешения Запада на использование его дальнобойного оружия на российской территории.

The Telegraph и ранее писала со ссылкой на представителя британского правительства, что Лондон не давал Украине разрешения наносить удары ракетами по территории России. В Лондоне обеспокоены тем, что, если Украина применит дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, это приведет к эскалации и прямому конфликту с Москвой.

Россия осуждает как военную, так и финансовую помощь Украине.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Как сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов в регионе, в них остались 2 тыс. человек.

В Курской области объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
Великобритания Storm Shadow Курская область
Материалы по теме
Лондон опроверг слова Зеленского об ударах по России с Storm Shadow
Политика
На Украине заявили об ударах по России Storm Shadow с разрешения Лондона
Политика
Кремль ответил на слова Стармера об ударах Storm Shadow по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
Лидеру «Левого фронта» продлили арест по делу об оправдании терроризмаОбщество, 04:03
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 03:46
МАГАТЭ отчиталось об итогах осмотра ЗАЭС после пожараПолитика, 03:44
WP узнала о проверке атаки «иранских хакеров» на штабы Трампа и БайденаПолитика, 03:31
Маск заявил о масштабной DDoS-атаке на X в преддверии интервью с ТрампомТехнологии и медиа, 03:28
Лондон заявил, что не разрешал применять Storm Shadow в Курской областиПолитика, 03:03
В работе Telegram произошел сбойТехнологии и медиа, 02:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 02:25
Захарова ответила на решение бундесвера чтить часть нацистовПолитика, 02:04
Приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии сократили на полгодаОбщество, 01:47
В Курской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:32
Белый дом отверг причастность США к отставке премьера БангладешПолитика, 01:26
В Екатеринбурге произошел взрывОбщество, 01:12
В ЕК призвали Маска зацензурить интервью с ТрампомПолитика, 00:53