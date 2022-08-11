В Запорожье заявили о трех попаданиях в районе хранилища изотопов у АЭС

Работникам АЭС сказали перейти в защищенные помещения. Какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме, сообщили в военно-гражданской администрации

Украинские силы вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, местные власти зафиксировали падение трех снарядов недалеко от хранилища изотопов, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«Украинские вооруженные формирования продолжают обстрелы Запорожской АЭС. <...> Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов», — написал он.

По словам Балицкого, специалистам станции сказали перейти в защищенные помещения. «В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме», — уточнил он.

Глава ВГА добавил, что в результате обстрела была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Из-за обрыва ЛЭП на поле произошел пожар, его тушат, написал он.

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