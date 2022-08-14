Дипломат заявил о предложении властей Запорожья остановить АЭС
Из-за продолжающихся обстрелов Запорожской атомной электростанции местные власти предложили остановить ее во избежание ядерной катастрофы, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram.
Дипломат не уточнил, от каких властей поступило такое предложение. Часть территорий Запорожской области Украины находится под контролем российских сил, там сформированы военно-гражданские администрации. Среди этих территорий и город Энергодар, где находится станция.
Также Ульянов отметил, что экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следует посетить АЭС в конце августа — начале сентября. «Мы считаем, что затягивать с этим визитом МАГАТЭ не следует, было бы хорошо провести его в конце августа — начале сентября, но не все зависит от нас», — указал он в интервью ТАСС.
По его словам, МАГАТЭ запрашивало содействие в организации миссии на Запорожскую АЭС, однако секретариат Организации объединенных наций в последний момент заблокировал визит специалистов агентства на станцию без объяснения причин. «Роль ООН в этом случае сводится к тому, что департамент безопасности Секретариата ООН должен дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район. Все остальное — прерогатива МАГАТЭ, его зона ответственности», — уточнил дипломат.
По территории близ Запорожской АЭС неоднократно наносились удары, в июле—августе их интенсивность увеличилась. Россия и Украина обвиняют друг друга в ударах. Так, военно-гражданская администрация Запорожской области, которая контролируется российскими войсками, сообщала о повреждении пожарной части и теплоэлектростанции на территории АЭС из-за ударов 11 августа. По словам Рогова, один из снарядов упал в 10 м от хранилища ядерных отходов. Его, а также охладительный контур станции Рогов назвал главными целями обстрелов.
Член главного совета ВГА Владимир Рогов допускал вероятность консервации Запорожской АЭС при продолжении обстрелов.
11 августа в ООН прошло заседание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация на АЭС. На нем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, по предварительным выводам, немедленной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов или военных действий в районе станции нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он отметил, что миссия МАГАТЭ должна быть допущена на АЭС как можно скорее.
МИД России обвиняет в препятствии этому ООН, другие стороны говорят, что визиту МАГАТЭ препятствует Россия. При этом и Москва, и Киев отмечали, что поддерживают идею посещения станции миссией агентства.