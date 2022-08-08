Посольство призвало журналистов в США прекратить русофобские измышления по Запорожской АЭС

Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС

Российские дипломаты также призвали ООН и МАГАТЭ осудить преступные действия Киева и принять меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины

Посольство России в США призвало американских журналистов прекратить «горланить русофобские измышления» насчет ударов по Запорожской АЭС на Украине. Заявление дипломатов опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве указали на развернувшуюся в американских СМИ «кампанию по дезинформации» с целью обвинить российских военных в нанесении артиллерийских ударов по территории атомной станции.

Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот, подчеркнули российские дипломаты. Они указали на то, что именно украинская сторона 5 августа выпустила снаряды по территории Запорожской АЭС, в результате чего В результате были повреждены линии электропередачи и водопровод. При этом это не первая провокация Киева, отметили в посольстве.

«Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины», — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам доступ на Запорожскую АЭС после нанесения ударов. «Любая атака на атомную станцию — это самоубийство», — подчеркнул он на пресс-конференции в Японии, передает Reuters.

Ранее военно-гражданская администрация Энергодара сообщила, что в ночь с 6 на 7 августа украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

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Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов добавил, что пожары, возникшие в результате обстрела электростанции, потушили. По его словам, из-за повреждения водозаборной системы сохраняются проблемы с водой.

До этого, 5 августа, Рогов заявил об обстреле Энергодара и ЗАЭС, в результате которого на территории станции случился пожар, снаряды повредили две линии электропередачи. Кроме того, на водородной станции при АЭС произошло факельное возгорание.

Минобороны России расценило удары по Запорожской АЭС как ядерный терроризм, и предупредило, что авария на станции вызовет глобальную техногенную катастрофу.