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️США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

В ООН также призвали демилитаризовать зону вокруг АЭС, но заявили, что вводить миротворцев организации на ее территорию не требуется, так как стороны сами могут обеспечить безопасный периметр
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

️США поддерживают идею о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента.

«Мы поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС», — сказал чиновник.

В Госдепе назвали ведение боев около атомной станции «опасным и безответственным» и вновь призвали Россию «прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними», а также передать ее территорию под контроль Киева. С аналогичным призывом ранее выступала, в частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Остановить любую боевую активность вокруг Запорожской АЭС призывал и генсек ООН Антониу Гутерриш. «Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района», — говорил он.

Однако позднее офис Гутерриша уточнил, что речи о размещении миротворцев на территории электростанции на данный момент не идет, так как стороны конфликта могут и сами обеспечить вокруг нее безопасный периметр. Представитель генсека Стефан Дюжаррик назвал демилитаризацию станции и окружающей ее территории «насущной необходимостью».

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, она расположена в городе Энергодар в Запорожской области Украины. Южную и центральную части этой области, в частности Энергодар и территорию самой АЭС, контролируют российские силы. Работают на станции все еще украинские операторы.

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С начала конфликта стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по ее территории и повреждениях ее инфраструктуры. Ранее 11 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram, что украинские силы вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, местные власти зафиксировали падение трех снарядов недалеко от хранилища изотопов. Однако какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон остается в норме, сказал он.

В украинском «Энергоатоме», который управляет АЭС, утверждают, что Россия планирует переключить ее на Крым, на другие линии электропередачи, и допускают обстрел этих ЛЭП. Часть тех линий, от которых сейчас запитывается АЭС, повредил обстрел, в котором Россия винит Украину. В посольстве России в США причастность России к обстрелу опровергли.

Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН 11 августа из-за обстрелов АЭС. Страны «Большой семерки» (G7; Великобритания, США, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) призвали Россию немедленно передать атомную электростанцию под контроль Киева.

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Теги
Татьяна Зыкина
демилитаризация США Запорожская АЭС Госдепартамент США
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