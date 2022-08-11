️США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

В ООН также призвали демилитаризовать зону вокруг АЭС, но заявили, что вводить миротворцев организации на ее территорию не требуется, так как стороны сами могут обеспечить безопасный периметр

Фото: РИА Новости

️США поддерживают идею о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента.

«Мы поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС», — сказал чиновник.

В Госдепе назвали ведение боев около атомной станции «опасным и безответственным» и вновь призвали Россию «прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними», а также передать ее территорию под контроль Киева. С аналогичным призывом ранее выступала, в частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Остановить любую боевую активность вокруг Запорожской АЭС призывал и генсек ООН Антониу Гутерриш. «Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района», — говорил он.

Однако позднее офис Гутерриша уточнил, что речи о размещении миротворцев на территории электростанции на данный момент не идет, так как стороны конфликта могут и сами обеспечить вокруг нее безопасный периметр. Представитель генсека Стефан Дюжаррик назвал демилитаризацию станции и окружающей ее территории «насущной необходимостью».

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, она расположена в городе Энергодар в Запорожской области Украины. Южную и центральную части этой области, в частности Энергодар и территорию самой АЭС, контролируют российские силы. Работают на станции все еще украинские операторы.

Читайте на РБК Pro Pro Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Статьи Pro Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Статьи Pro Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Прогнозы Pro Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Статьи Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию Инструкции Pro Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Инструкции Pro Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Статьи

С начала конфликта стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по ее территории и повреждениях ее инфраструктуры. Ранее 11 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram, что украинские силы вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, местные власти зафиксировали падение трех снарядов недалеко от хранилища изотопов. Однако какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон остается в норме, сказал он.

В украинском «Энергоатоме», который управляет АЭС, утверждают, что Россия планирует переключить ее на Крым, на другие линии электропередачи, и допускают обстрел этих ЛЭП. Часть тех линий, от которых сейчас запитывается АЭС, повредил обстрел, в котором Россия винит Украину. В посольстве России в США причастность России к обстрелу опровергли.



Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН 11 августа из-за обстрелов АЭС. Страны «Большой семерки» (G7; Великобритания, США, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) призвали Россию немедленно передать атомную электростанцию под контроль Киева.