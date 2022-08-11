️США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
️США поддерживают идею о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента.
«Мы поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС», — сказал чиновник.
В Госдепе назвали ведение боев около атомной станции «опасным и безответственным» и вновь призвали Россию «прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними», а также передать ее территорию под контроль Киева. С аналогичным призывом ранее выступала, в частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Остановить любую боевую активность вокруг Запорожской АЭС призывал и генсек ООН Антониу Гутерриш. «Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района», — говорил он.
Однако позднее офис Гутерриша уточнил, что речи о размещении миротворцев на территории электростанции на данный момент не идет, так как стороны конфликта могут и сами обеспечить вокруг нее безопасный периметр. Представитель генсека Стефан Дюжаррик назвал демилитаризацию станции и окружающей ее территории «насущной необходимостью».
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, она расположена в городе Энергодар в Запорожской области Украины. Южную и центральную части этой области, в частности Энергодар и территорию самой АЭС, контролируют российские силы. Работают на станции все еще украинские операторы.
С начала конфликта стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по ее территории и повреждениях ее инфраструктуры. Ранее 11 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram, что украинские силы вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, местные власти зафиксировали падение трех снарядов недалеко от хранилища изотопов. Однако какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон остается в норме, сказал он.
В украинском «Энергоатоме», который управляет АЭС, утверждают, что Россия планирует переключить ее на Крым, на другие линии электропередачи, и допускают обстрел этих ЛЭП. Часть тех линий, от которых сейчас запитывается АЭС, повредил обстрел, в котором Россия винит Украину. В посольстве России в США причастность России к обстрелу опровергли.
Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН 11 августа из-за обстрелов АЭС. Страны «Большой семерки» (G7; Великобритания, США, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) призвали Россию немедленно передать атомную электростанцию под контроль Киева.