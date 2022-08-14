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В Запорожье заявили о гибели человека при ударе по Энергодару и ТЭС

В результате ракетного удара по Энергодару погиб человек, еще один получил ранения, заявили в администрации Запорожья. Там вновь обвинили Киев в обстреле района теплоэлектростанции
Фото: Дмитрий Смоленко / Keystone Press Agents / Global Look Press
Фото: Дмитрий Смоленко / Keystone Press Agents / Global Look Press

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по городу Энергодар в Запорожской области, который находится под контролем российских войск, сообщил в своем Telegram член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. С его слов, в результате атаки погиб мужчина, одна девушка получила ранения.

Рогов утверждает также, что в районе теплоэлектростанции нанесен артиллерийский удар, в результате рядом со станцией загорелась трава. Туда направили пожарных.

Запорожская ТЭС расположена на левом берегу Каховского водохранилища рядом с Запорожской атомной электростанцией. Пророссийские власти региона накануне обвинили украинские войска в обстреле ТЭС, заявив, что по прилегающей к станции территории было выпущено девять артиллерийских снарядов. Помимо этого, утверждал Рогов, очевидцы сообщили о «прилетах» в районе Днепра и Запорожской АЭС.

Власти Энергодара сообщили подробности артобстрела электростанции
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

С начала российской военной операции на Украине по территории близ Запорожской АЭС неоднократно наносились удары, в последние дни их интенсивность увеличилась. Стороны обвиняют в обстрелах друг друга. Из-за участившихся атак 11 августа прошло заседание Совета Безопасности ООН, на котором гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии призвал немедленно прекратить боевые действия у ядерного объекта и допустить туда миссию организации.

Генсек ООН и США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя утверждает, что вывод российских войск с территории станции сделает ее уязвимой для провокаций со стороны Украины.

Теги
Запорожская область ТЭС Запорожская АЭС Военная операция на Украине
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