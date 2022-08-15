Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
В Совфеде заявили о риске подорожания бензина и дизеля в регионах России Политика, 02:12
Академик РАН спрогнозировал сроки спада заболеваемости COVID-19 в России Общество, 01:43
В Госдуме изменили порядок работы с массовыми обращениями граждан Политика, 01:33
Свыше 40 стран призвали Москву вернуть контроль над Запорожской АЭС Киеву Политика, 01:23
Авиакомпании попросили Минтранс узаконить «каннибализацию» самолетов Бизнес, 00:44
В Сирии сообщили о гибели троих военных после атаки Израиля на Тартус Политика, 00:32
Сколтех сообщил об уходе иностранных преподавателей из-за личных рисков Технологии и медиа, 00:00
Кадыров сообщил о «зачистке зеленой зоны» в окрестностях Северска Политика, 14 авг, 23:58
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В КНР назвали «опасным ходом» визит американской делегации на Тайвань Политика, 14 авг, 23:55
Умер автор граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера Общество, 14 авг, 23:31
В Архангельской области загорелся барак в исправительной колонии Общество, 14 авг, 23:30
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 14 авг, 23:25
МЧС опубликовало список из 19 пропавших без вести после взрыва в Ереване Общество, 14 авг, 23:03
Премьер Белоруссии сообщил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать Политика, 14 авг, 23:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Свыше 40 стран призвали Москву вернуть контроль над Запорожской АЭС Киеву

Россия должна вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, чтобы Киев мог выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности согласно международным конвенциям и стандартам Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), говорится в заявлении 42 стран, опубликованном на сайте представительство Евросоюза при международных организациях в Вене.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ», — сказано в сообщении.

Заявление сделано от имени 42 стран, среди которых 27 государств-членов ЕС, США, Великобритания, Канада, Норвегия, Турция, Грузия, Южная Корея, Япония, Австралия и др.

Страны-подписанты настаивают, что пока АЭС находится под контролем России, это представляет опасность, в частности, из-за размещения на ее территории военных и вооружений.

Кроме того, в заявлении указано, что после передачи контроля над станцией Украине МАГАТЭ сможет выполнить проверку АЭС «в безопасных и надежных условиях и своевременно».

Захарова заявила о вопросах к позиции генсека ООН по Запорожской АЭС
Политика
Фото:AP

Российское Минобороны заявило о взятии Запорожской АЭС (крупнейшей в Европе) 28 февраля. В июле-августе по территории станции неоднократно наносились удары, Москва утверждает, что атаки совершает Киев, Киев же винит в обстрелах Москву. Последний удар вблизи АЭС, по данным пророссийских властей, был 13 августа.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Как Пакистан оказался на грани дефолта и какие страны будут следующими
Статьи
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Котировки бигтехов восстанавливаются. Как эти компании переживут рецессию
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock От 2009-го до 2022-го: как офисы в Москве закалялись в кризисы
Прогнозы
Pro
Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться
Статьи
Pro
«Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям
Саммари
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с мировой экономикой в случае конфликта между США и Китаем
Статьи

Станцию должна была посетить миссия МАГАТЭ, чтобы оценить ситуацию на месте. Как указывал 11 августа глава агентства Рафаэль Гросси, МАГАТЭ получало информацию и от российской, и от украинской стороны, и, по предварительным данным, на АЭС нет немедленной угрозы для ядерной безопасности. Но условия могут измениться в любой момент, и специалистам агентства необходимо физическое присутствие на объекте, чтобы дать оценку положению, отметил Гроссии. И Россия, и Украина подчеркивали, что выступают за визит миссии на станцию.

МИД России указывал, что визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС препятствуют Запад и Киев, конкретно звучали обвинения в срыве поездки в адрес департамента по вопросам охраны и безопасности ООН. Страны G7 настаивали, что присутствие российских военных на станции мешает проводить мониторинг на станции. «Семерка» также призвала Москву передать контроль над АЭС назад Киеву.

Теги
Запорожская АЭС Украина Военная операция на Украине Евросоюз
Материалы по теме
В Запорожье заявили о гибели человека при ударе по Энергодару и ТЭС
Политика
В Запорожье заявили о работе АЭС в штатном режиме после обстрелов
Политика
Дипломат заявил о предложении властей Запорожья остановить АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter