Свыше 40 стран призвали Москву вернуть контроль над Запорожской АЭС Киеву

Россия должна вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины, чтобы Киев мог выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности согласно международным конвенциям и стандартам Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), говорится в заявлении 42 стран, опубликованном на сайте представительство Евросоюза при международных организациях в Вене.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ», — сказано в сообщении.

Заявление сделано от имени 42 стран, среди которых 27 государств-членов ЕС, США, Великобритания, Канада, Норвегия, Турция, Грузия, Южная Корея, Япония, Австралия и др.

Страны-подписанты настаивают, что пока АЭС находится под контролем России, это представляет опасность, в частности, из-за размещения на ее территории военных и вооружений.

Кроме того, в заявлении указано, что после передачи контроля над станцией Украине МАГАТЭ сможет выполнить проверку АЭС «в безопасных и надежных условиях и своевременно».

Российское Минобороны заявило о взятии Запорожской АЭС (крупнейшей в Европе) 28 февраля. В июле-августе по территории станции неоднократно наносились удары, Москва утверждает, что атаки совершает Киев, Киев же винит в обстрелах Москву. Последний удар вблизи АЭС, по данным пророссийских властей, был 13 августа.

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Станцию должна была посетить миссия МАГАТЭ, чтобы оценить ситуацию на месте. Как указывал 11 августа глава агентства Рафаэль Гросси, МАГАТЭ получало информацию и от российской, и от украинской стороны, и, по предварительным данным, на АЭС нет немедленной угрозы для ядерной безопасности. Но условия могут измениться в любой момент, и специалистам агентства необходимо физическое присутствие на объекте, чтобы дать оценку положению, отметил Гроссии. И Россия, и Украина подчеркивали, что выступают за визит миссии на станцию.

МИД России указывал, что визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС препятствуют Запад и Киев, конкретно звучали обвинения в срыве поездки в адрес департамента по вопросам охраны и безопасности ООН. Страны G7 настаивали, что присутствие российских военных на станции мешает проводить мониторинг на станции. «Семерка» также призвала Москву передать контроль над АЭС назад Киеву.