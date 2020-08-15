Генсек ООН попросил белорусов решать проблемы через диалог

Гутерриш отметил право белорусов на мирное и законное выражение своих гражданских прав. Он призвал власти быть сдержанными в ответ на демонстрации. Ранее в представительстве ООН в России сравнили события в Минске с Майданом

Антониу Гутерриш (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Проблемы, возникшие в Белоруссии после президентских выборов, народу страны необходимо решать посредством диалога. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу.

«Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране», — говорится в распространенном пресс-секретарем главы ООН заявлении.

В сообщении Гутерриш отметил важность сохранения за жителями Белоруссии возможности реализовывать свои гражданские и политические права. К ним генсек ООН отнес и мирное законное выражение своих взглядов.

«Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации», — заявил Гутерриш, добавив, что международное сообщество должно тщательно расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными в ходе протестов.