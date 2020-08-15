Генсек ООН попросил белорусов решать проблемы через диалог
Проблемы, возникшие в Белоруссии после президентских выборов, народу страны необходимо решать посредством диалога. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу.
«Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране», — говорится в распространенном пресс-секретарем главы ООН заявлении.
В сообщении Гутерриш отметил важность сохранения за жителями Белоруссии возможности реализовывать свои гражданские и политические права. К ним генсек ООН отнес и мирное законное выражение своих взглядов.
«Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации», — заявил Гутерриш, добавив, что международное сообщество должно тщательно расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными в ходе протестов.