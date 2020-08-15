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Выборы в Белоруссии ,  
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Генсек ООН попросил белорусов решать проблемы через диалог

Гутерриш отметил право белорусов на мирное и законное выражение своих гражданских прав. Он призвал власти быть сдержанными в ответ на демонстрации. Ранее в представительстве ООН в России сравнили события в Минске с Майданом
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Проблемы, возникшие в Белоруссии после президентских выборов, народу страны необходимо решать посредством диалога. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу.

«Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране», — говорится в распространенном пресс-секретарем главы ООН заявлении.

В сообщении Гутерриш отметил важность сохранения за жителями Белоруссии возможности реализовывать свои гражданские и политические права. К ним генсек ООН отнес и мирное законное выражение своих взглядов.

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«Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации», — заявил Гутерриш, добавив, что международное сообщество должно тщательно расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными в ходе протестов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента республики. Согласно окончательным подсчетам Центризбиркома, Александр Лукашенко победил с результатом 80,1%, его основная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, заручилась поддержкой 10,1% избирателей.

Штаб Тихановской и ее сторонники не согласились с итогами выборов и обвинили ЦИК в фальсификации результатов. По данным оппозиционеров, соперница Лукашенко набрала не меньше 70% голосов. Тихановская заявила, что сформирует координационный совет для начала процесса передачи ей власти.

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После окончания выборов по всей Белоруссии начались массовые протесты и столкновения с правоохранительными органами. В результате них были задержаны тысячи человек, сотни пострадали.

В МВД Белоруссии заявили, что в ходе столкновений с демонстрантами пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел о насилии в отношении них. Кроме того, в ведомстве отметили освобождение 2 тыс. задержанных протестующих. В правозащитном центре «Весна» сообщили, что освобождены около 1 тыс. человек.

Лукашенко призвал сотрудников органов быть сдержанными и не применять силу к упавшим или лежащим протестующим. При этом он заявил, что митинги и демонстрации организуются из-за рубежа.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза 14 августа договорились ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Антониу Гутерриш, Белоруссия, ООН, выборы
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