Лауреаты стипендии президента Белоруссии массово отказались от наград

Сто стипендиатов специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи отказались от наград. «Нам стыдно нести это звание», — заявили они, потребовав провести новые выборы главы государства

Акция в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов в Минске (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от званий и привилегий. Их открытое письмо опубликовал портал Tut.by.

«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан, — указали авторы письма. — Мы заявляем: нам стыдно нести это звание».

Отказавшиеся от наград отметили, что «белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране», в которой «царит атмосфера негодования и страха», а результаты выборов президента «вызывают сомнения у большинства белорусских граждан».

«Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. <...> Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании», — заявили авторы письма.