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Выборы в Белоруссии ,  
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Лауреаты стипендии президента Белоруссии массово отказались от наград

Сто стипендиатов специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи отказались от наград. «Нам стыдно нести это звание», — заявили они, потребовав провести новые выборы главы государства
Акция в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов в Минске
Акция в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов в Минске (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от званий и привилегий. Их открытое письмо опубликовал портал Tut.by.

«Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан, — указали авторы письма. — Мы заявляем: нам стыдно нести это звание».

Отказавшиеся от наград отметили, что «белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране», в которой «царит атмосфера негодования и страха», а результаты выборов президента «вызывают сомнения у большинства белорусских граждан».

«Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. <...> Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании», — заявили авторы письма.

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Подписавшиеся потребовали освободить политзаключенных и задержанных в ходе акций протестов, прекратить насилие со стороны силовиков, преследование журналистов независимых СМИ и «искажение информации в государственных СМИ», а также провести новые выборы президента.

«Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Мы отказываемся от всех званий и привилегий, связанных со специальным фондом президента», — заявили авторы письма.

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После президентских выборов, прошедших 9 августа, в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — немногим более 10%. В штабе Тихановской с этим не согласились, заявив, что она получила 70–80% голосов.

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В первые дни акции сопровождались столкновениями жителей с силовиками и задержаниями, в соцсетях появлялись фотографии и видео избиений протестующих и случайных людей. Тысячи человек были задержаны, пострадали десятки демонстрантов и журналистов.

Задержания и столкновения с силовиками на акциях протеста в Белоруссии прекратились с 13 августа. Жители республики начали выходить на мирные акции в формате «цепей солидарности», в которых часто участвуют женщины. На забастовки с требованием провести в стране честные выборы и прекратить насилие в отношении граждан вышли и сотрудники белорусских предприятий.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия
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