Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14:58
Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2019 Политика, 21:44 СМИ сообщили о травме Дзюбы перед матчем с «Ростовом» Спорт, 21:43 Собянин заявил о росте заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Москве Общество, 21:29 МВД Белоруссии сообщило о 121 пострадавшем сотруднике милиции Общество, 21:25 Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID Общество, 21:21 Митинг у правительства Белоруссии закончился минутой молчания Политика, 21:18 Как управлять компьютерами сотрудников на удаленке РБК и Intel vPro, 21:12 «Сочи» ушел от поражения в матче с «Химками» Спорт, 21:00 Цепкало назвал прекрасной идею создания Комитета спасения Белоруссии Политика, 20:55 «Ротор» подписал контракт с аргентинским футболистом Спорт, 20:43 Рыбный магнат поставил рекорд по доходам среди сенаторов Политика, 20:41 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 20:38 В Кремле сменилась тройка лидеров по доходам Политика, 20:36 СК Белоруссии завел уголовные дела о беспорядках в Брестской области Общество, 20:34
Выборы в Белоруссии ,  
0 

МВД Белоруссии сообщило о 121 пострадавшем сотруднике милиции

Фото: AP
Фото: AP

В ходе протестных акций в Белоруссии с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Об этом сообщается на сайте белорусского МВД.

Как отметили в ведомстве, столкновения граждан с силовиками наблюдались с ночи с 9 на 10 августа. При этом 13 августа большинство выступлений носило мирный характер. Участники «цепочек солидарности», выстроившихся в нескольких городах, «выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами», добавили в МВД.

Также в МВД сообщили, что по факту травм сотрудников милиции возбуждено более 90 уголовных дел. «Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям», — говорится в заявлении.

Девушки у здания правительства Белоруссии бросились обнимать омоновцев
Общество
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. По официальным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. В штабе Тихановской с этим не согласились, заявив, что она получила 70–80% голосов.

Сначала протесты сопровождались столкновениями граждан с силовиками, а также задержаниями. Однако уже второй день милиция и войска не трогают протестующих. Тенденция стала заметной 13 августа, когда по всему Минску на тротуарах стали собираться «цепочки солидарности», некоторые из которых были исключительно женскими.

Теги: Белоруссия, протесты, милиция
Материалы по теме
Цепкало назвал прекрасной идею создания Комитета спасения Белоруссии
Политика
В Белоруссии перестали задерживать участников протестов
Политика
Появилось видео танцующих протестующих белорусов у Дома правительства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter