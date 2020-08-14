МВД Белоруссии сообщило о 121 пострадавшем сотруднике милиции

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В ходе протестных акций в Белоруссии с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Об этом сообщается на сайте белорусского МВД.

Как отметили в ведомстве, столкновения граждан с силовиками наблюдались с ночи с 9 на 10 августа. При этом 13 августа большинство выступлений носило мирный характер. Участники «цепочек солидарности», выстроившихся в нескольких городах, «выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами», добавили в МВД.

Также в МВД сообщили, что по факту травм сотрудников милиции возбуждено более 90 уголовных дел. «Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям», — говорится в заявлении.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. По официальным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. В штабе Тихановской с этим не согласились, заявив, что она получила 70–80% голосов.