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Выборы в Белоруссии ,  
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Штаб Тихановской назвал итоги выборов от ЦИК «заевшей пластинкой»

Данные ЦИК, по которым Лукашенко получил более 80% голосов, в штабе основного кандидата от оппозиции считают полностью оторванными от реальности. Штаб Тихановской настаивает, что выборы выиграла именно она

В штабе соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской не признают объявленные ЦИК Белоруссии итоги голосования и считают их не имеющими отношения к реальности. Об этом, как передает «РИА Новости», заявила пресс-секретарь политика Анна Красулина.

«Что там можно признавать, скажите мне, пожалуйста? Это же просто не имеет никакого отношения к реальности, это очевидно всем. Поэтому я не знаю, почему у них (белорусских властей. — РБК) «заело», почему у них пластинка не способна меняться», — сказала Красулина.

Согласно объявленным ЦИК окончательным итогам голосования, Тихановская набирает 10,1% голосов, Александр Лукашенко — 80,1%. Примерно такие же результаты ЦИК объявляла и ранее, называя данные «предварительными». Первые итоги голосования были объявлены утром 10 августа. Тогда ЦИК заявляла, что Александр Лукашенко заручился поддержкой 80,23% избирателей, второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 9,9% пришедших на участки для голосования. Против всех выступили 6% избирателей.

Вскоре после начала массовых протестов ЦИК незначительно скорректировала предварительные данные: результат Лукашенко немного снизился — с 80,23 до 80,08%, а Тихановской вырос до 10,09%.

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов
Политика
Александр Лукашенко

О непризнании итогов выборов штаб Тихановской сообщил 10 августа, сразу после объявления предварительных результатов голосования. Тогда Красулина также говорила, что они «противоречат здравому смыслу», и, согласно альтернативному подсчету, победила Тихановская — у нее, по оценкам оппозиции, от 70 до 80% голосов. Такой же результат Тихановская показала на участках за рубежом, где она набрала почти 80% голосов, следует из экзитполов, проведенных оппозицией. Согласно этим же экзитполам, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на зарубежных участках проголосовали только 6,25%.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Светлана Тихановская, Белоруссия
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