Министры стран ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии

О планах ввести санкции против представителей белорусских властей, участвовавших в репрессиях против мирных демонстрантов, заявил также глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, Евросоюз намерен оказать давление на Белоруссию. «Итоги выборов должны быть пересмотрены и те люди, которые доказано применяли жесткость против мирных демонстрантов, должны подвергнуться санкциям», — написал Маас в Twitter. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поддержала идею введения ограничений против тех, кто нарушает права человека человека и демократические ценности в Белоруссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее назвал избрание Лукашенко нелегетимным и, как и Маас, призвал власти Белоруссии провести новые выборы. Литва также поддержит создание координационного совета для передачи власти в Белоруссии — инициатива, с которой выступает баллотировавшаяся на пост президента и находящаяся со вторника в Вильнюсе Светлана Тихановская. Об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы. Ранее эксперты допускалисценарий, при котором западные страны могут поддержать оппозицию, и таким образом в Белоруссии установится двоевластие — наподобие ситуации, которая сложилась в Венесуэле.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в Минске и других городах республики прошли акции протеста граждан, считающих, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала больше голосов, чем было объявлено ЦИК. В Минске и других городах правоохранительные органы начали разгонять демонстрантов, применяя резиновые пули и светошумовые гранаты. Позднее в Белоруссии начались забастовки, а покинувшая страну Тихановская объявила о намерении создать координационный совет, который займется вопросом мирной передачи ей власти. Планируется, что в совет войдут представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и т.д. Александр Лукашенко утверждает, что выборы главы государства прошли в республике как праздник, хотя были и те, кто хотел их испортить, в том числе иностранные государства. По словам Лукашенко, участниками несанкционированных протестных акций управляли из Польши, Чехии и Великобритании. «Мы отфиксировали [...] звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал он в понедельник.

Перед встречей в ЕС не раз призывали белорусские власти выпустить неправомерно задержанных мирных демонстрантов, начать политический диалог с оппозицией и отказаться от репрессий. Жестокие действия властей Белоруссии в ответ на демонстрации после президентских выборов являются непропорциональными и недопустимыми, указывал Боррель. «В последние месяцы белорусы отчетливо продемонстрировали, что они желают демократии и соблюдения прав человека. Значительные политические перемены — предварительное условие для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией», — отметил он.

После 2014 года Евросоюз активизировал диалог с Минском. В 2016 году ЕС снял санкции, введенные против Лукашенко и чиновников за жесткое подавление протестов после президентских выборов 2010 года. В январе 2020 года Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима, оно вступило в силу в июле. Таким образом стоимость шенгенской визы в Белоруссии составил €35 (в России аналогичная цена консульского сбора) вместо €60. Срок получения виз снизился до десяти дней (до 30 дней в случае дополнительной проверки). В общей сложности ЕС предоставляет финансовой помощи Белоруссии на сумму 30 млн евро в год, уточняется на сайте Союза.