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Правозащитники сообщили об освобождении до 1000 задержанных на протестах

Фото: AP
Фото: AP

Правозащитный центр «Весна» сообщил об освобождении до 1 тыс. человек, которые были задержаны на акциях протеста в Белоруссии. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил председатель организации Алесь Беляцкий.

По его данным, более 5 тыс. человек продолжают оставаться под стражей. Всего правозащитный центр насчитал более 6 тыс. задержанных во время событий в Республике.

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Беляцкий считает, что отпускать задержанных стали после подключения к продолжающимся в Белоруссии акциям протеста рабочих на крупных предприятиях. Также правозащитник отметил, что тюрьмы и СИЗО в стране и так были переполнены.

«Заключенных из Минска стали развозить по лечебным профилакториям, по другим городам. То же происходило в областных городах, задержанными начали забивать изоляторы районных городов», — пояснил Беляцкий.

Ранее в МВД Белоруссии заявили об освобождении 2 тыс. задержанных на протестных акциях. В министерстве сообщили, что дальше продолжат отпускать людей из СИЗО.

Акции протеста в Белоруссии начались с вечера 9 августа и продолжаются шестые сутки. По данным МВД, были задержаны более 7 тыс. человек.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, акции протеста
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