МВД Белоруссии сообщило об освобождении 2000 задержанных на митингах

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В Белоруссии из СИЗО освободили более 2000 человек, задержанных на протестных акциях в Минске и других городах страны, сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

«Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас», — говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что прошедшие сутки, 13 августа, стали самыми спокойными за последние четыре дня протестов, а проходившие протестные акции «в большинстве своем носили мирный характер».

Ранее родственники задержанных жаловались, что четвертые сутки не могут получить информацию о местонахождении своих родных и знакомых. В ответ МВД Белоруссии анонсировало появление горячей линии для поиска задержанных участников акций протеста.