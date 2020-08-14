Тихановская объявила о начале создания совета для передачи власти

В совет, по словам Тихановской, должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и т.д.

Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская объявила о запуске процедуры создания координационного совета, который должен будет обеспечить передачу ей власти в стране.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединенной пресс-службы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Тихановская заявила, что в совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти, — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и т.д.

«Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка», — обратилась к ним Тихановская, попросив в то же время международное сообщество помочь в организации диалога с белорусскими властями.

При этом она призвала сотрудников силовых структур Белоруссии не исполнять отдаваемых им преступных приказов и остановить кровопролитие.