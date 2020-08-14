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Выборы в Белоруссии ,  
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Тихановская объявила о начале создания совета для передачи власти

В совет, по словам Тихановской, должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и т.д.
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская объявила о запуске процедуры создания координационного совета, который должен будет обеспечить передачу ей власти в стране.

«С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединенной пресс-службы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Тихановская заявила, что в совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти, — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и т.д.

«Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка», — обратилась к ним Тихановская, попросив в то же время международное сообщество помочь в организации диалога с белорусскими властями.

При этом она призвала сотрудников силовых структур Белоруссии не исполнять отдаваемых им преступных приказов и остановить кровопролитие.

«Мне было очень тяжело смотреть на то насилие, в которое власть погрузила наши города за последнюю неделю. Этого никогда не должно повториться. Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это значит, отпустить всех задержанных. Это значить, убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей», — заявила Тихановская.

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Накануне, 13 августа, президенты четырех стран — Польши, Литвы, Латвии и Эстонии — призвали Лукашенко отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. В обращении президентов, в частности, содержался призыв создать «круглый стол» по национальному примирению, состоящий из представителей власти и гражданского общества.

Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов
Политика
Александр Лукашенко

Однако в пятницу, 14 августа, ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов. Принципиальных изменений не произошло — победителем выборов был объявлен Лукашенко, за которого, по данным ЦИК, проголосовало 80,1% пришедших на участки избирателей.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Светлана Тихановская, Белоруссия
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