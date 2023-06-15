Кадыров заявил о скором контроле над Марьинкой

Кадыров заявил, что подразделения «Ахмата» остаются в районе Марьинки в ДНР, полный контроль над городом будет установлен «совсем скоро». Так глава Чечни опроверг «фейки» о переброске бойцов оттуда в Белгородскую область

Рамзан Кадыров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Город Марьинка Донецкой народной республики скоро окажется под полным контролем российской стороны, бойцы чеченского спецназа «Ахмат» контролируют ход действий в этом районе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населенным пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ просто не будет его досягать. Также это позволит приблизить окружение Авдеевки», — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, «фейкометчики» распространяют информацию о том, что подразделения «Ахмата» покинули Марьинку и направились на позиции в Белгородской области. «Подразделений «Ахмата» в зоне СВО много. Они успешно защищают интересы России в Запорожской, Херсонской областях, ДНР, ЛНР, а теперь уже и в Белгородской области», — рассказал он.

После нескольких атак диверсантов и попыток прорыва границы в Белгородской области в начале июня Кадыров предложил отправить туда подразделения «Ахмата». Делимханов 15 июня рассказал, что подразделения «Ахмата» уже работают на приграничной территории Белгородской области. По его словам, у чеченских бойцов есть все необходимое для выполнения поставленных задач.

Кадыров уточнял, что в регионе действует батальон «Запад-Ахмат»: чеченские бойцы «укрепляются» на территории КПП в районе населенного пункта Нехотеевка. «Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Козинка Грайворонского направления», — рассказал Кадыров.

Марьинка находится примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В середине мая врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация на марьинском направлении осложнилась из-за переброски резервов Вооруженных сил Украины.

31 мая Кадыров сообщил о переброске чеченского спецназа «Ахмат» в район Марьинки. На следующий день командир отряда Апты Алаудинов заявил, что российские военные контролируют около 70% Марьинки. В Минобороны говорили, что «Ахмат» ведет успешные наступательные действия в этом районе.

9 июня Пушилин заявил, что после дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку установление контроля над городом не затянется.