Пушилин сообщил об осложнении вокруг Марьинки из-за переброски сил ВСУ

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Ситуация на марьинском направлении в зоне военной операции на Украине осложнилась из-за переброски резервов ВСУ, но российские силы продолжают двигаться. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«На Марьинке сейчас было достаточно горячо; и еще, в принципе, пока еще ситуация не успокоилась, но даже в этих условиях улучшаем позиции. <...> Противник закрепился в нескольких <...> достаточно серьезных укреплениях. <...> Ну прям трудно их выбить. И причем, в чем еще проблема, постоянно перебрасывают резервы. <...> Ребята не допустили. Все непросто, нелегко, но тем не менее двигаемся», — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что на авдеевском направлении ситуация остается «стабильно напряженной», но российские войска «продвигаются», взяв несколько «укрепрайонов противника».

О том, что бои активизировались по всей линии соприкосновения, Пушилин говорил также 15 мая. По его словам, «противник пытается прощупать наши позиции, пытается на отдельных участках провести разведку боем», но российская армия была к этому готова.

Марьинское направление находится в ДНР и названо по имени города районного значения Марьинка. Он расположен примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. 24 марта Пушилин сообщал, что до полного контроля над Марьинкой осталось взять один «небольшой участок» в западной части города. В конце апреля он говорил, что российские Вооруженные силы контролируют «почти» все позиции украинских войск в городе.