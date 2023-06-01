Командир «Ахмата» заявил о контроле России над 70% Марьинки

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Российские военные взяли под контроль 70% Марьинки, сообщил каналу «Звезда» командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Надо отметить, что подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, освобождая ее от противника. С правой стороны у нас 5-я дивизия, отдельная мотострелковая, с левой стороны с нами соседничает 20-я дивизия. Сосед справа у нас, 5-я дивизия, очень хорошо продвигается, уничтожая противника. Эти два подразделения — 150-я дивизия и 5-я дивизия — в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки», — рассказал он.

При этом спецназ «Ахмат» прибыл в Марьинку только накануне. В Минобороны тогда сообщили, что отряд ведет успешные наступательные действия в этом районе.

Ситуация в городе стала темой телефонного разговора Алаудинова с президентом Владимиром Путиным. По словам Алаудинова, президент хорошо осведомлен о ситуации в городе.