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Пушилин заявил, что установление контроля над Марьинкой «не затянется»

Пушилин: после переброски под Марьинку чеченских подразделений взятие города ускорится
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

После дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку установление контроля над городом не затянется. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, <...> я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться», — заявил Пушилин.

31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске чеченского спецназа «Ахмат» в район Марьинки. На следующий день командир отряда Апты Алаудинов заявил, что российские военные контролируют около 70% Марьинки. В Минобороны говорили, что «Ахмат» ведет успешные наступательные действия в этом районе.

Марьинка находится примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В середине мая Пушилин говорил, что ситуация на марьинском направлении осложнилась из-за переброски резервов Вооруженных сил Украины.

Пушилин заявил, что установление контроля над Марьинкой «не затянется»
Пушилин заявил, что установление контроля над Марьинкой «не затянется»

Теги
Денис Пушилин Марьинка ДНР Украина Военная операция на Украине
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