Пушилин заявил, что установление контроля над Марьинкой «не затянется»

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После дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку установление контроля над городом не затянется. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, <...> я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение полное Марьинки не должно затянуться», — заявил Пушилин.

31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске чеченского спецназа «Ахмат» в район Марьинки. На следующий день командир отряда Апты Алаудинов заявил, что российские военные контролируют около 70% Марьинки. В Минобороны говорили, что «Ахмат» ведет успешные наступательные действия в этом районе.

Марьинка находится примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В середине мая Пушилин говорил, что ситуация на марьинском направлении осложнилась из-за переброски резервов Вооруженных сил Украины.