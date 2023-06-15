Делимханов заявил о начале работы «Ахмата» в Белгородской области

Чеченские власти ранее на этой неделе сообщили, что в Белгородскую область направят бойцов «Ахмата» для защиты от диверсантов. Депутат Делимханов заявил, что они уже работают на приграничной территории

Адам Делимханов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Подразделения отряда спецназа «Ахмат», об отправке которых в Белгородскую область для защиты от диверсантов сообщили чеченские власти, уже работают на приграничной территории региона, написал в своем Telegram депутат Госдумы Адам Делимханов. К своему посту он прикрепил видео, которое накануне публиковал глава Чечни Рамзан Кадыров после сообщений о ранении парламентария.

«<...> Мы работаем на приграничной территории Белгородской области. Самое главное, у нас есть все необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем», — говорится в посте.

Накануне, 14 июня, украинский журналист Кирилл Сазонов заявил, что Делимханов был убит при обстреле в Приморске Запорожской области. Телеканал «Звезда» со ссылкой на Госдуму сообщил, что депутат получил ранение, но жив. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов это не подтвердил, сказав, что Делимханов «жив и здоров». Об этом же заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал сообщения о ранении Делимханова фейками и рассказал, что депутат находится не в зоне боевых действий, а в Чечне. Кадыров опубликовал фото и видео с парламентарием, заявив, что тот «жив-здоров и даже не ранен», а украинские СМИ «продолжают нагло врать о его ликвидации».

Делимханов 12 июня встречался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и представителями Минобороны и Росгвардии, они обсуждали защиту региона от проникновения диверсантов с территории Украины, рассказывал Кадыров. С предложением направить в область чеченских бойцов он выступил в начале июня.

Диверсанты предпринимали несколько вылазок в приграничную зону в Белгородской области: 22 мая они зашли в приграничный Грайворонский городской округ. По данным властей, пострадали 13 человек, двое погибли. В области временно вводили режим КТО. 4 июня Гладков сообщал о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке и захваченных ими российских военных. Минобороны также отчиталось об отражении нескольких попыток прорыва ВСУ в районе Шебекино.