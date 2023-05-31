Кадыров заявил о передислокации «Ахмата» в ДНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61) Инвестиции, 30 мая, 17:00 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63) Инвестиции, 30 мая, 17:00
Минкульт исключил Учителя из экспертных советов и добавил туда Певцова Общество, 02:30
Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию Политика, 02:23
Еще один регион запретил беспилотники Политика, 01:40
Члены НАТО не определились, что обещать Украине по поводу ее членства Политика, 01:38
В Думу внесли законопроект о защите земельных прав традиционных конфесий Общество, 01:23
Кадыров заявил о передислокации «Ахмата» в ДНР Политика, 01:03
КНДР запустила ракету в южном направлении Политика, 01:00
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Бизнес и пассажиры заявили о рисках от введения второй страховки для такси Авто, 00:39
Путин пошутил, что по будням играет в видеоигры Политика, 00:25
В США заверили, что сделка о потолке госдолга не повлияет на помощь Киеву Политика, 00:22
В Волгограде рассмотрят проект о выборах во время военного положения Политика, 00:05
Вошел в историю. Медведев сенсационно вылетел на старте «Ролан Гаррос» Спорт, 00:00
Кешбэк на российское и крипторасчеты: что бизнес попросил у президента Экономика, 00:00
Объем денежных переводов из России в Казахстан сократился впервые за год Финансы, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров заявил о передислокации «Ахмата» в ДНР

Кадыров: чеченский спецназ «Ахмат» передислоцирован в ДНР для активных боевых действий
Спецназ «Ахмат» переброшен на марьинское направление, его задача — проведение наступательных действий и взятие под контроль населенных пунктов, сообщил Кадыров. Также запланировано наступление в Херсонской и Запорожской областях
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров (Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / ТАСС )

В зону боевых действий в ДНР, в район города Марьинка, переброшены подразделения чеченского спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов», — написал Кадыров.

Он отметил, что подготовка к наступательным действиям уже началась, командный штаб разрабатывает соответствующие планы, «боевые единицы» готовятся к «штурмовым мероприятиям» при поддержке Минобороны.

Кадыров добавил, что «аналогичные приказы о начале наступления» получили подразделения «Ахмата» в Херсонской и Запорожской областях.

В обращении «к тем, кто находится по ту сторону», Кадыров заявил, что наступление «Ахмата» уже началось, и «сатанисты понесут заслуженное наказание» как за поставки вооружений, так и «за каждое нечестивое слово в адрес ислама».

Читайте на РБК Pro
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
Когда пора обратиться к сексологу и чем он поможет
Взрывной рост экономики или безработица: чего действительно ждать от ИИ

«Ахмат» в прошлом году активно действовал в ДНР во время боев за Мариуполь, который был взят под контроль в мае 2022 года. Чеченские бойцы также могли принять участие в боевых действиях за Артемовск (украинское название Бахмут), так как отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», действовавшие там, намеревались передать свои позиции чеченскому спецназу  из-за нехватки боеприпасов

Кадыров отмечал, что бойцы готовы заменить вагнеровцев в городе. Однако затем глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о договоренности с Минобороны относительно получения боеприпасов в требуемом количестве.

В итоге отряды "Вагнера" взяли город под контроль, сообщал Пригожин, 20 мая. На следующий день это подтвердило Минобороны. После этого Пригожин заявил, что «Вагнер» передаст свои позиции в Артемовске военным, бойцы уйдут в тыл.

Кадыров, комментируя «шумиху» с ЧВК, заявил, что «нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир». Он отметил, что в 2022 году другие подразделения «освобождали» «сложные города» тоже «в условиях нехватки и дефицита».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ДНР Рамзан Кадыров "Ахмат"
Материалы по теме
Кадыров рассказал, сколько чеченцев участвуют в военной операции
Политика
Командир «Ахмата» прокомментировал попытку контрнаступления ВСУ
Политика
Кадыров доложил Путину об участии чеченских военных в военной операции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter