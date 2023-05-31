Кадыров заявил о передислокации «Ахмата» в ДНР

Спецназ «Ахмат» переброшен на марьинское направление, его задача — проведение наступательных действий и взятие под контроль населенных пунктов, сообщил Кадыров. Также запланировано наступление в Херсонской и Запорожской областях

Глава Чечни Рамзан Кадыров (Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / ТАСС )

В зону боевых действий в ДНР, в район города Марьинка, переброшены подразделения чеченского спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова, сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов», — написал Кадыров.

Он отметил, что подготовка к наступательным действиям уже началась, командный штаб разрабатывает соответствующие планы, «боевые единицы» готовятся к «штурмовым мероприятиям» при поддержке Минобороны.

Кадыров добавил, что «аналогичные приказы о начале наступления» получили подразделения «Ахмата» в Херсонской и Запорожской областях.

В обращении «к тем, кто находится по ту сторону», Кадыров заявил, что наступление «Ахмата» уже началось, и «сатанисты понесут заслуженное наказание» как за поставки вооружений, так и «за каждое нечестивое слово в адрес ислама».

«Ахмат» в прошлом году активно действовал в ДНР во время боев за Мариуполь, который был взят под контроль в мае 2022 года. Чеченские бойцы также могли принять участие в боевых действиях за Артемовск (украинское название Бахмут), так как отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», действовавшие там, намеревались передать свои позиции чеченскому спецназу из-за нехватки боеприпасов

Кадыров отмечал, что бойцы готовы заменить вагнеровцев в городе. Однако затем глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о договоренности с Минобороны относительно получения боеприпасов в требуемом количестве.

В итоге отряды "Вагнера" взяли город под контроль, сообщал Пригожин, 20 мая. На следующий день это подтвердило Минобороны. После этого Пригожин заявил, что «Вагнер» передаст свои позиции в Артемовске военным, бойцы уйдут в тыл.

Кадыров, комментируя «шумиху» с ЧВК, заявил, что «нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир». Он отметил, что в 2022 году другие подразделения «освобождали» «сложные города» тоже «в условиях нехватки и дефицита».