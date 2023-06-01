Минобороны назвало состав группы, атаковавшей Белгородскую область

Минобороны: в атаке на Шебекино участвовали до 70 бойцов ВСУ и пять танков

ВСУ этой ночью совершили попытку прорыва на границе в Шебекинском округе, ее сорвали, сообщало ранее Минобороны. В ведомстве уточнили, что в ходе атаки были убиты свыше 50 диверсантов и уничтожены четыре боевые бронемашины

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Минобороны отчиталось о срыве попытки украинских военных атаковать сегодня город Шебекино в Белгородской области. По данным ведомства, в составе первой группы атакующих было около 30 человек, три боевые бронированные машины и четыре пикапа. В следующей попытке прорыва участвовали уже до 70 военнослужащих ВСУ.

Почасовой отчет действий противника от Минобороны.

В 3:57 после часового артиллерийского обстрела автомобильного пункта пропуска «Шебекино» противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30 военнослужащих ВСУ предпринял попытку атаки.

Противнику было нанесено огневое поражение, после чего он отступил в направлении Плетеневки (Харьковская область). В это же время еще одна украинская ДРГ, состоящая из 20 человек и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. Попытка атаки также была отбита, восемь украинских военных убиты.

В 4:45 подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа усилены бронегруппой.

В 4:57 нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище.

С 6:05 до 6:45 украинские формирования, нарастив усилия, предприняли еще одну попытку прорыва. Всего в атаке участвовало до 70 бойцов ВСУ, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «КАМАЗ».

С 6:10 до 6:50 по противнику нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией, в результате которого противник отошел в направлении Жовтневое.

С 7:00 до 9:50 по отступающему противнику нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России.

«Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один пикап», — подытожили в Минобороны.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Утром 1 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва ВСУ в районе Шебекино. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, применялись в том числе системы «Град». В результате один человек был ранен.

Жители Шебекино рассказали РБК о том, что часть людей покинули город. Гладков говорил, что местные власти занимаются эвакуацией людей, однако отмечал, что делать под обстрелом это небезопасно.

Позже глава региона отчитался о 12 раненых в Шебекинском округе за сутки обстрелов. «Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — уточнил он.