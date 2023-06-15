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Кадыров сообщил о размещении чеченских бойцов в Белгородской области

Рамзан Кадыров: бойцы батальона «Ахмат-Запад» заняли позиции в Белгородской области
Чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» заступили на дежурство на КПП у села Казинка Грайворонского направления, который ранее был атакован диверсантами, рассказал Кадыров
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Батальон «Запад-Ахмат» Минобороны России приступил к охране границы, противодействию украинским диверсионным группам и предотвращению их проникновения в Белгородскую область, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что чеченские бойцы «укрепляются» на территории КПП в районе населенного пункта Нехотеевка. «Наши подразделения заступили на дежурства и на пропускном пункте у села Казинка Грайворонского направления», — написал Кадыров.

Кадыров сообщил о размещении чеченских бойцов в Белгородской области
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Он напомнил, что этот КПП был атакован «Русским добровольческим корпусом» (РДК; часть «Интернационального легиона», входящего в состав территориальной обороны ВСУ).

Диверсанты несколько раз прорывались в приграничную зону в Белгородской области: 22 мая они зашли в приграничный Грайворонский городской округ. По данным властей, тогда пострадали 13 человек, двое погибли. В области временно вводили режим КТО.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков 4 июня сообщал о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке. Минобороны также сообщило об отражении нескольких попыток прорыва ВСУ в районе Шебекино.

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В начале июня глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить в область чеченских бойцов. Депутат Госдумы Адам Делимханов 12 июня встретился с Гладковым и представителями Минобороны и Росгвардии, они обсуждали защиту региона от проникновения диверсантов с территории Украины.

Делимханов 15 июня рассказал, что подразделения «Ахмата» уже работают на приграничной территории Белгородской области. По его словам, у чеченских бойцов есть все необходимое для выполнения поставленных задач.

Кадыров сообщил о размещении чеченских бойцов в Белгородской области
Кадыров сообщил о размещении чеченских бойцов в Белгородской области

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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