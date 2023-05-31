Минобороны после слов Кадырова заявило о наступлении отряда «Ахмат» в ДНР

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Штурмовые отряды специального назначения «Ахмат» и пятой мотострелковой бригады ведут успешные наступательные действия на марьинском направлении в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в зону боевых действий в ДНР, в район Марьинки, переброшены подразделения чеченского спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова.

Бойцы «Ахмата» получили приказ приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов, рассказал он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 16 мая предупредил об осложнении ситуации на марьинском направлении из-за переброски сил ВСУ. «Противник закрепился в нескольких <...> достаточно серьезных укреплениях. <...> Ну прям трудно их выбить. И причем, в чем еще проблема, постоянно перебрасывают резервы», — рассказал Пушилин.

В то же время, несмотря на непростую ситуацию, российские военные продолжают двигаться вперед, добавил он.

Марьинское направление находится в ДНР и названо по имени города районного значения Марьинка. Он расположен примерно в 30 км к юго-западу от Донецка.

В конце марта Пушилин говорил, что до полного контроля над Марьинкой ВС России осталось взять один участок в западной части города. В конце апреля он отмечал, что российские военные взяли под огневой контроль «почти» все позиции ВСУ в городе.

Кадыров 25 мая рассказал, что сейчас в спецоперации участвуют более 7 тыс. бойцов из Чечни. Всего с начала боевых действий в зону СВО направили более 26 тыс. человек из региона.