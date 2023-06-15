Reuters узнал содержание «мирного плана» Африки по Украине

Лидеры стран Африки хотят предложить ряд мер, которые могут поспособствовать урегулированию ситуации. Среди них — вывод российских войск. В Кремле ранее говорили, что Россия должна довести военную операцию до конца

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Лидеры стран Африки, которые намерены в ближайшие дни посетить Россию и Украину, могут предложить ряд «мер укрепления доверия», пишет Reuters со ссылкой на проект документа.

Лидеры ЮАР, Египта, Сенегала, Замбии, Уганды и Республики Конго в пятницу, 16 июня, отправятся в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на следующий день отправятся в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Меры, которые могут предложить лидеры африканских стран, включают вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина и смягчение санкций. Также список включает «безусловную» сделку по зерну и удобрениям.

Целью вышеупомянутых мер в документе называют создание условий для прекращения огня, которое позволит сторонам конфликта сформулировать свои стратегии восстановления мира. Соглашение о прекращении огня может и должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом, говорится в документе.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорам, но не видит готовности к диалогу со стороны Украины. Москва настаивает на необходимости признания вхождения в состав России новых регионов и требует принять реалии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия должна довести военную операцию до конца, альтернативы этому, по его словам, нет.

О планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие Путин заявил в конце марта. Хранилища для него в республике должны подготовить к началу июля. В Москве отметали, что речь идет не о передаче оружия под контроль Минска, а решение о его использовании остается за Москвой. При этом белорусский президент Александр Лукашенко 13 июня заявил, что в случае агрессии в отношении страны не будет колебаться. «Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал он.

Ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой МУС выдал в марте, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле решение суда назвали ничтожным, отметив, что Москва юрисдикцию МУС не признает. В Следственном комитете решили объявить в розыск судей, которые выписали ордера.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили отдельно друг от друга с ООН и Турцией. Соглашение предусматривает возможность безопасного вывоза зерна и сельхозпродукции с Украины, а его вторая часть — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. В последний раз действие сделки продлили до 17 июля, в Кремле говорили, что не видят «позитивных перспектив» для ее продления.

Москва обвиняет Запад в невыполнении второй части соглашения и требует решить пять проблем:

переподключение Россельхозбанка к международной межбанковской системе передачи информации SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл нереализуемыми мирные планы, которые не содержат пункта о выводе российских войск с Украины. За это он, в частности, раскритиковал предложения Китая.

В Кремле в начале июня говорили, что не видят даже «хлипкого фундамента» для переговоров с Киевом. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, идти на диалог Украине не позволяют западные страны.