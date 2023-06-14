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Песков исключил «бесконечное» проявление доброй воли по зерновой сделке

Дмитрий Песков: Россия может выйти из зерновой сделки по ее окончании
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Москва может выйти из зерновой сделки по ее окончании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Россия неоднократно делала жесты доброй воли, но в условиях отсутствия взаимности и желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающейся России, это проявление доброй воли не может быть бесконечным. Поэтому и рассматривается [выход из сделки]», — сказал он в ответ на вопрос о возможности досрочного выхода страны из соглашения.

Материал дополняется

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