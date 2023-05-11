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СК объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Бастрыкин: Следственный комитет объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
В розыск будет объявлен и прокурор, добившийся ордера на арест. Россия считает решения МУС юридически ничтожными
Здание МУС
Здание МУС (Фото: Vincent Isore / imago-images / Global Look Press )

Следственный комитет объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

«СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело против прокурора [МУС], председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы их скоро объявим в розыск», — сказал Бастрыкин.

Российские власти подчеркивали, что решения МУС не имеют для Москвы никакого значения, в том числе с правовой точки зрения.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте этого года. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию».

В Кремле решение МУС назвали ничтожным с точки зрения права. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия, «как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда». Львова-Белова, в свою очередь, отметила, что российские власти не делают ничего противозаконного. «Мы не получили ни одного запроса, который подтверждал бы, что дети разлучены с родителями, что, например, тот или иной ребенок был депортирован, то есть насильственно вывезен на территорию России», — сказала детский омбудсмен.

В том же месяце СК возбудил уголовное дело в отношении трех судей МУС и прокурора. Судьям вменили ч. 2 ст. 301 УК (заведомо незаконное заключение под стражу), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК (приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений), а прокурору — ч. 2 ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК.

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Александр Бастрыкин МУС Международный уголовный суд ордер на арест розыск СК
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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