Пресс-секретарь Песков: для переговоров России и Украины нет даже «хлипкого фундамента»

Кремль заявил, что «хлипкого фундамента» для переговоров с Киевом нет

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Кремль нет видит даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров между Россией и Украиной, заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — заявил он.

По его словам, в Кремле не видят ни желания, ни готовности у Киева вести переговоры.

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