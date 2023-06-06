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Лидеры Африки решили обсудить мир на Украине с Путиным и Зеленским

Канцелярия президента ЮАР: лидеры Африки договорились о контактах с Путиным и Зеленским
Фото: Евгений Завгородний / Reuters
Фото: Евгений Завгородний / Reuters

Лидеры нескольких африканских стран договорились взаимодействовать с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «на тему элементов прекращения огня и долгосрочного мира в регионе». Об этом говорится в заявлении на сайте президента ЮАР Сирила Рамафосы, который накануне встретился с коллегами из других стран континента.

Во встрече участвовали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Уганды Йовери Мусевени, президент Сенегала Маки Салл и другие политики.

«Министрам иностранных дел соответствующих стран было поручено закончить формирование «дорожной карты» мира. Президенты подтвердили готовность отправиться на Украину и в Россию в середине июня», — говорится в заявлении по итогам мероприятия.

В середине мая Рамафоса объявил об инициативе африканских стран по мирному урегулированию на Украине. Представители Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта должны посетить Москву и Киев — на это согласились Путин и Зеленский, говорил президент ЮАР.

В Кремле позже подтвердили планы принять в столице делегацию глав африканских государств, при этом Москва пока не видела сформулированные предложения по миру от ЮАР, отмечал глава МИДа Сергей Лавров. Киев приветствовал намерение африканских лидеров приехать с визитом для обсуждения урегулирования.

Теги
Украина ЮАР Африка Сирил Рамафоса
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