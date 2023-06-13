Лукашенко пригрозил без колебаний ответить на агрессию ядерным оружием

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Минобороны заявило об ударах по резервам ВСУ и складу вооружений Политика, 14:55
Приезд иранских автомобилей SAIPA в Россию отложили на конец июля Авто, 14:48
Россия денонсировала договор с Украиной о Керченском проливе Политика, 14:48
Россия дала Киргизии доступ к базе данных о разыскиваемых в СНГ Политика, 14:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:46
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 14:45
НАК назвал число пресеченных с февраля 2022 года диверсий на транспорте Политика, 14:44
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию Спорт, 14:33
В Роспотребнадзоре предложили доступную замену иностранным суперфудам Life, 14:30
Как меняются соцсети в России: о чем важно знать бизнесу РБК Events, 14:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:26
«Иллюзий нет, но справимся»: что происходит с авиакомпаниями в России Тренды, 14:21
Паводок разрушил мост из Тувы в Хакасию Общество, 14:14
Младшая сестра второй ракетки России впервые выиграла матч на турнире WTA Спорт, 14:07
Политика ,  
0 

Лукашенко пригрозил без колебаний ответить на агрессию ядерным оружием

Лукашенко пообещал без колебаний применить ядерное оружие в случае агрессии к Белоруссии
Лукашенко выразил надежду, что ему не придется принимать решение о применении оружия, но заявил, что колебаться не будет. Российская сторона заявляла, что контроль за размещенным в Белоруссии оружием остается за Москвой
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если в случае агрессии против страны ему придется решить применить ядерное оружие, то он сделает это без колебаний, передает БелТА.

«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал Лукашенко.

Следом ему задали вопрос, связано ли размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии с будущим саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля (Белоруссия на северо-западе имеет общую границу с Литвой) и может ли это быть попыткой ядерного шантажа.

По словам Лукашенко, Россия ни к чему не стремится, а размещение в республике ядерного оружия было его просьбой. «Сначала я просил [президента России Владимира] Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал — верни мне пока это оружие тактическое, а не стратегическое ядерное оружие. Мне его достаточно», — объяснил он.

Путин анонсировал планы по размещению в Белоруссии российского тактического ядерного оружия 25 марта. Он заявил, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для него. Позже глава государства уточнил, что сооружения для ядерного оружия планируют построить к 7–8 июля.

Российский президент подчеркивал, что Москва не будет отдавать Минску ядерное оружие под контроль, а просто разместит его на территории страны. Министр обороны России Сергей Шойгу также отмечал, что контроль и решение по использованию размещенного в Белоруссии нестратегического ядерного оружия России остается за Москвой.

Читайте на РБК Pro
Как создавать идеальные картинки и тексты с помощью нейросетей — алгоритм
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл: «Я жалею об одном разговоре с Маском»
Как гонка вооружений скажется на мировой экономике — The Economist
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле

В российском Минобороны тогда объясняли решение разместить ядерное оружие в Белоруссии отказом США вывести его с территории Европы и угрозой со стороны НАТО.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл такое решение «безответственной эскалацией», которое создаст угрозу европейской безопасности, и пригрозил санкциями.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Александр Лукашенко Белоруссия ядерное оружие
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
В США заявили, что не видят угроз ядерной войны из-за оружия в Белоруссии
Политика
Путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Белоруссии
Политика
Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter