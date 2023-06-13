Лукашенко пригрозил без колебаний ответить на агрессию ядерным оружием

Лукашенко выразил надежду, что ему не придется принимать решение о применении оружия, но заявил, что колебаться не будет. Российская сторона заявляла, что контроль за размещенным в Белоруссии оружием остается за Москвой

Александр Лукашенко (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если в случае агрессии против страны ему придется решить применить ядерное оружие, то он сделает это без колебаний, передает БелТА.

«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал Лукашенко.

Следом ему задали вопрос, связано ли размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии с будущим саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля (Белоруссия на северо-западе имеет общую границу с Литвой) и может ли это быть попыткой ядерного шантажа.

По словам Лукашенко, Россия ни к чему не стремится, а размещение в республике ядерного оружия было его просьбой. «Сначала я просил [президента России Владимира] Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал — верни мне пока это оружие тактическое, а не стратегическое ядерное оружие. Мне его достаточно», — объяснил он.

Путин анонсировал планы по размещению в Белоруссии российского тактического ядерного оружия 25 марта. Он заявил, что к 1 июля Москва завершит в республике постройку хранилища для него. Позже глава государства уточнил, что сооружения для ядерного оружия планируют построить к 7–8 июля.

Российский президент подчеркивал, что Москва не будет отдавать Минску ядерное оружие под контроль, а просто разместит его на территории страны. Министр обороны России Сергей Шойгу также отмечал, что контроль и решение по использованию размещенного в Белоруссии нестратегического ядерного оружия России остается за Москвой.

В российском Минобороны тогда объясняли решение разместить ядерное оружие в Белоруссии отказом США вывести его с территории Европы и угрозой со стороны НАТО.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл такое решение «безответственной эскалацией», которое создаст угрозу европейской безопасности, и пригрозил санкциями.