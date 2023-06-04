В Кремле не увидели альтернативы доведению военной операции до конца

Песков: Россия должна довести спецоперацию на Украине до конца, альтернативы этому нет

Россия должна знать свое дело и доделать его до конца, заявил Песков. Поставки на Украину оружия Западом обязывают «быть более собранными, сильными и мобилизованными», сказал он

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Россия должна довести спецоперацию до конца, альтернативы этому нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», его фрагмент опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Говоря об отказе Запада от оценки обстрелов Белгородской области, Песков заявил, что эти же страны «на протяжении многих лет не замечали бомбежек Донбасса».

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, как закончить начатое, Песков заявил, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе ракет большей дальности, приведут «к очередному витку в спирали нагнетания напряженности».

«Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело», — заключил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации 24 февраля 2022 года, называл ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида». Позднее он заявил, что конечная цель Москвы — это «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». В сентябре Путин сказал, что страна добивается ликвидации «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.

Россия добьется поставленных целей спецоперации, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада, подчеркивали в Кремле. Постравки Украине вооружений Москва осуждает. «Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач», — говорил Песков в конце мая.