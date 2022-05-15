Президент Финляндии усомнился в возможности «нападения России»

Ниинистё сказал, что не верит в сценарий, при котором Россия бы напала на Финляндию — ни ранее, ни сейчас. В Хельсинки накануне официально решили вступить в НАТО, Путин назвал такой шаг ошибочным

Саули Ниинистё (Фото: Heikki Saukkomaa / imago-images.de / Global Look Press)

Финляндия прежде занимала нейтральную позицию, однако сейчас Европа разделена и осталось не так много возможностей, чтобы оставаться во внеблоковом статусе, заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью CNN. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Я не верю, что они планировали какую-либо атаку против Финляндии, ни тогда, ни сейчас», — добавил при этом Ниинистё.

Президент Финляндии рассказал также, что позвонил российскому президенту Владимиру Путину для откровенного разговора, чтобы заявить о намерении подать заявку на вступление в НАТО. Разговор с Путиным получился спокойным и хладнокровным, сказал Ниинистё, назвав это удивительным. Президент России не стал «повторять угрозы от его подчиненных», назвав решение Хельсинки ошибкой, продолжил он. Финский президент при этом отметил, что несмотря на слова российских властей, следует быть осторожным и внимательным.

Во время пресс-конференции он сказал, что причиной спокойной реакции Москвы может быть несколько. Прежде всего Россия следила за сотрудничеством Финляндии и НАТО и могла заметить, что обе стороны уже настолько близко сотрудничают, насколько это допускает статус страны-партнера альянса, предположил Ниинистё. Кроме того, продолжил он, российские власти могут не желать публичного обсуждения этой темы среди жителей страны или в самом деле относиться к этой теме более спокойно.

Власти Финляндии анонсировали 15 мая, что страна подаст заявку в НАТО после консультаций в парламенте, которые пройдут на следующий день в понедельник, 16 мая. Разговор Путина и Ниинистё состоялся днем ранее — 14 мая. Российский президент счел решение Хельсинки ошибкой, отметив, что прежде Финляндия придерживалась нейтралитета, а Россия угрозы не представляет. По мнению Путина, подобная смена курса во внешней политики способна «негативно сказаться на российско-финляндских отношениях. Его представитель Дмитрий Песков при этом назвал перспективу вступления Финляндии в НАТО безусловной угрозой для России.

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В случае вступления Финляндии в НАТО, Россия окажется вынуждена принять ответные шаги, предупредили в российском МИД. Это будут меры «как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз», пояснили в министерстве. При размещении на финской и шведской территории подразделений НАТО, она может стать возможной целью для удара, отметил зампред России при ООН Дмитрий Полянский.

Хельсинки на этом фоне договорились в Лондоном об оказании взаимной поддержки в случае нападения на одну из сторон. Эта помощь, говорится в совместной декларации, может включать в себя и военные средства. При этом в правительстве Финляндии отмечали, что не опасаются возможных последствий присоединения к альянсу. «Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», — подчеркнул финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.